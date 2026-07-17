Nicht nur Tore: Die skurrilsten Wetten rund um das WM-Finale

Bei den größten Sportereignissen der Welt entscheidet längst nicht mehr nur das Ergebnis über die Spannung. Während Fans auf Siege, Tore und historische Momente hoffen, eröffnen Wettanbieter längst Märkte für alles, was rund um das Spielfeld passiert. WM-Finale: Viele kuriose Wetten rund um das Event Nicht nur der Gewinner, die Anzahl der Tore oder mögliche Torschützen stehen im Mittelpunkt. Auch die Nebenschauplätze werden zunehmend zum Wettobjekt. Beim WM-Finale am Sonntag erneut.

Und diese Möglichkeiten beginnen bereits lange vor dem Anpfiff. Rund 90 Minuten vor Spielbeginn startet die Schlusszeremonie der WM. Dabei wird Sängerin Jennifer Hudson die US-Hymne performen. Doch für Wettende geht es nicht nur um den Auftritt selbst: Wie lange wird sie brauchen und kommt es vielleicht sogar zu einem Versprecher? Dauert eine VAR-Unterbrechung über zwei Minuten? Eine noch größere Auswahl gibt es beim letzten Werbespot vor dem Anpfiff. Setzt sich Adidas gegen Nike durch? Oder sorgt ein Überraschungssieger wie Pepsi, McDonald’s oder Airbnb für Jubel bei den Wettenden?

Mit dem Start der Partie geht dann das Spektakel weiter. Welcher Spieler wird den Anstoß ausführen? Während des Spiels kann zudem darauf gesetzt werden, welcher Prominente live zu sehen sein wird. Selbst Szenarien wie ein VAR-Einsatz über zwei Minuten oder ein möglicher Flitzer finden ihren Platz bei den Buchmachern. Rauch-Alarm in New York Spannung bringen auch die äußeren Umstände. Aufgrund der derzeit herrschenden Waldbrände in Minnesota und Kanada besteht Rauch-Alarm rund um das Endspiel in New York. Zusammen mit den bereits bei der Klub-WM im vergangenen Jahr häufig aufgetretenen Wetterkapriolen gibt es auch eine Wette auf eine mögliche Unterbrechung aufgrund der Bedingungen.