Aufregung vor dem WM-Finale: Rauch-Alarm, Trump und Hitzewelle
Lange hat er sich - zumindest physisch - zurückgehalten, beim Finale im MetLife-Stadium in East Rutherford, New Jersey wird er aber sein WM-Debüt geben. An Donald Trump wird am Sonntag kein Weg vorbeiführen, der US-Präsident wird dem neuen Weltmeister den Pokal überreichen. Es wird sein erster Besuch eines WM-Spiels sein, bislang hat er den Weg in eines der Stadien nicht gefunden. Zur Überraschung vieler ist Trump der WM bislang fern geblieben. Und dennoch hat er für den größten Skandal gesorgt.
Die Befürchtungen, dass die WM von Trump überschattet werde, haben sich nicht bestätigt. Am Sonntag wird er bei der Siegerehrung aber gemeinsam mit FIFA-Präsident Gianni Infantino in der ersten Reihe stehen, Hände schütteln und am Ende dem siegreichen Kapitän die Trophäe überreichen. So hat es Infantino angekündigt.
Die Beziehung der beiden wird mit großem Argwohn beobachtet. Für Trump erfand Infantino einen FIFA-Friedenspreis und überreichte dem Politiker bei der WM-Auslosung einen goldenen Pokal und eine Medaille, die sich Trump selbst umhängte. „Das ist eine der größten Ehren meines Lebens“, berichtete Trump damals.
Erinnerung an die Klub-WM
Überhaupt überlässt Infantino ihm gerne goldene Pokale. Im Weißen Haus steht eine Kopie des WM-Pokals. Und streng genommen auch das Original der Klub-WM. Als er sich bei der FIFA erkundigt habe, wann sie die im Oval Office stehende Trophäe für das im vergangenen Sommer ausgetragene Turnier abholen würden, habe er gesagt bekommen: „Die können Sie für immer behalten. Wir machen eine neue.“
Apropos Klub-WM: Vor einem Jahr bei der Siegerehrung sorgte Trump für Irritationen, weil er die Bühne gar nicht mehr verlassen wollte und sich aufs Siegerfoto mit den jubelnden Chelsea-Spielern drängte. Wird er das Siegerfoto auch diesmal wieder crashen?
Bei dieser WM hat Trump mit einem Anruf bei Infantino bereits für einen Skandal gesorgt. Laut eigenen Angaben hatte er angeregt, die Rote Karte für US-Stürmer Folarin Balogun zu überprüfen. Die FIFA setzte die Sperre zur Bewährung aus, Trump und Infantino beteuerten, mit der Entscheidung nichts zu tun zu haben.
US-Hymne beim Finale
Gefallen wird Trump, dass vor dem Finale die US-Hymne gespielt werden wird. Im US-Sport ist das üblich, bei Fußball-Weltmeisterschaften gehört die Hymne des Gastgebers jedoch nicht zum Standardprpgramm.
Aufregung gibt es vor dem Finale aber auch auf ganz anderer Ebene. In New York herrscht derzeit Rauch-Alarm. Waldbrände in Kanada und Minnesota haben gewaltige Rauchwolken verursacht, die bis nach New York City ziehen. Die Bewohner sollen nach Möglichkeit ihr Haus nicht verlassen, Luftfilter nutzen und Masken tragen. So lauten die Empfehlungen von Gouverneurin Kathy Hochul. Die Luftqualität wird als ungesund eingestuft. Im benachbarten East Rutherford findet am Sonntag das Endspiel zwischen Spanien und Argentinien statt.
Rauch-Alarm
Noch ist unklar, ob die aktuelle Lage Auswirkungen auf das Match in New Jersey haben wird. Prognosen gehen davon aus, dass sich die Luftqualität von Samstag an bessert. New York wird derzeit auch von einer Hitzewelle erfasst. Behörden haben den „Code Red“ ausgerufen, die Temperaturen könnten auf bis zu 40 Grad steigen. Für die Bevölkerung wurde eine Website aufgesetzt, die Tipps im Umgang mit der Hitze geben soll. Am Samstag sollen Gewitter und Regen für eine Temperatursenkung sorgen.
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