Aufregung vor dem WM-Finale: Rauch-Alarm, Trump und Hitzewelle

Lange hat er sich - zumindest physisch - zurückgehalten, beim Finale im MetLife-Stadium in East Rutherford, New Jersey wird er aber sein WM-Debüt geben. An Donald Trump wird am Sonntag kein Weg vorbeiführen, der US-Präsident wird dem neuen Weltmeister den Pokal überreichen. Es wird sein erster Besuch eines WM-Spiels sein, bislang hat er den Weg in eines der Stadien nicht gefunden. Zur Überraschung vieler ist Trump der WM bislang fern geblieben. Und dennoch hat er für den größten Skandal gesorgt.

Die Befürchtungen, dass die WM von Trump überschattet werde, haben sich nicht bestätigt. Am Sonntag wird er bei der Siegerehrung aber gemeinsam mit FIFA-Präsident Gianni Infantino in der ersten Reihe stehen, Hände schütteln und am Ende dem siegreichen Kapitän die Trophäe überreichen. So hat es Infantino angekündigt.

Die Beziehung der beiden wird mit großem Argwohn beobachtet. Für Trump erfand Infantino einen FIFA-Friedenspreis und überreichte dem Politiker bei der WM-Auslosung einen goldenen Pokal und eine Medaille, die sich Trump selbst umhängte. „Das ist eine der größten Ehren meines Lebens“, berichtete Trump damals.

Erinnerung an die Klub-WM

Überhaupt überlässt Infantino ihm gerne goldene Pokale. Im Weißen Haus steht eine Kopie des WM-Pokals. Und streng genommen auch das Original der Klub-WM. Als er sich bei der FIFA erkundigt habe, wann sie die im Oval Office stehende Trophäe für das im vergangenen Sommer ausgetragene Turnier abholen würden, habe er gesagt bekommen: „Die können Sie für immer behalten. Wir machen eine neue.“

Apropos Klub-WM: Vor einem Jahr bei der Siegerehrung sorgte Trump für Irritationen, weil er die Bühne gar nicht mehr verlassen wollte und sich aufs Siegerfoto mit den jubelnden Chelsea-Spielern drängte. Wird er das Siegerfoto auch diesmal wieder crashen?