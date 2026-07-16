„Vorwürfe werden Jahre anhalten“: WM-Traum von England geplatzt

Danke zweier später Tore von Enzo Fernandez und Lautaro Martinez drehte Argentinien das WM-Halbfinale gegen England und zog in das zweite Endspiel in Folge bei einer Endrunde ein. Für England geht das sehnsüchtige Warten auf den zweiten WM-Titel nach 1966 indessen weiter. Wie sieht die internationale Presse das Aus von England und den Finaleinzug von Argentinien? Ein Best-of:

England: „Vorwürfe werden noch Jahre anhalten“ Daily Mail: „Es ist schon wieder passiert. Es ist weiterer Schmerz für England. Aller guten Dinge sind nicht drei. Die Three Lions verlieren ihr drittes WM-Halbfinale nacheinander, und diese Niederlage schmerzt besonders.“ Daily Star: „England bei der WM ausgeschieden: Katastrophale Entscheidung von Thomas Tuchel geht gegen Argentinien nach hinten los. Tuchels Mannschaft hat sich nach der Führung zurückgezogen. Nachdem sie jedoch zu früh Druck auf die Abwehrreihe zugelassen hatten, drehte Argentinien den Rückstand mit zwei späten Toren.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Paul Childs Thomas Tuchel muss viel Kritik einstecken.

Sun: „Martinez' Kopfball bricht das Herz der Three Lions“ Guardian: „Argentiniens Mentalitätsmonster haben es schon wieder getan!“ Mirror: „Three Lions im WM-Halbfinale geschlagen: Tuchels Wechsel gehen nach hinten los“ Telegraph: „Es gab viele Stolpersteine auf dem Weg und viel zu viele Demütigungen im Laufe der Jahre, aber als England fünf Minuten vor Schluss in einem WM-Halbfinale führte, hatte man das Gefühl, dass es diesmal vielleicht anders sein könnte. Argentiniens anschließende Aufholjagd brachte Lionel Messi ins dritte WM-Finale, und England verlor das Spiel durch zwei Gegentreffer innerhalb von sieben Minuten. Die Vorwürfe werden noch Jahre anhalten.“

Argentinien: „Ein Hoch auf das Leben“ La Nación: „Ein Triumph für die Ewigkeit. Argentinien hat in seinem besten Spiel der Weltmeisterschaft das Blatt gegen England gewendet und steht im Finale!“ Clarín: „Sturmlauf der Argentinier in den letzten Minuten.“ Crónica: „Mit Leiden, aber mit Kampfgeist und Herz: So scheint der Weg der Albiceleste bei dieser Weltmeisterschaft vorbestimmt zu sein.“ La Capital: „Ein Hoch auf das Leben: Argentinien hat England eine Lektion in Sachen Fußball und Mut erteilt und das Finale erreicht.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Carlos Barria Argentinien feiert ihre Helden.

Deutschland: „Erinnert an eine Kneipenschlägerei“ Bild: „Wahnsinn! Argentinien nach Drama im WM-Finale“ Der Spiegel: „Argentinien gegen England erinnert an eine Kneipenschlägerei, die Südamerikaner stehen vor dem Aus. Dann übernimmt Lionel Messi und legt zwei Tore vor. Thomas Tuchel und Harry Kane werden Opfer ihrer Passivität.“ Süddeutsche Zeitung: „Messi wird zu Englands Albtraum. Kurz vor Schluss dreht Argentinien einen Rückstand gegen die Elf von Thomas Tuchel und zieht wieder ins WM-Endspiel ein. Lionel Messi taucht erst nicht auf – und bereitet dann beide Tore vor.“

Spanien: „Ein weiteres episches Comeback“ Mundo Deportivo: „Argentinien hat dank einer spektakulären Leistung von Leo Messi erneut ein Comeback geschafft. Nachdem er in der ersten Halbzeit kaum in Erscheinung getreten war und sein Team in Rückstand geraten war, hat die 10 die Mannschaft auf seinen Schultern getragen und zwei entscheidende Vorlagen geliefert, um die Wende herbeizuführen.“ Sport: „Er ist einfach unbesiegbar! Messi führt Argentinien ins Finale gegen Spanien.“ Marca: „Argentinien überrollt England in sieben Minuten ... und es kommt zur 'Finalíssima'!“ AS: „Messi will eine weitere Weltmeisterschaft. Ein weiteres episches Comeback innerhalb von 7 Minuten bringt Argentinien ins Finale gegen Spanien bei New York.“

Frankreich: „Sie haben es wieder getan“ L'Équipe: „Sie haben es wieder getan. Argentinien gelingt im WM-Halbfinale gegen England ein weiteres episches Comeback und zieht neben Spanien ins Finale ein.“ Le Parisien: „Angeführt vom ewigen Messi besiegt Argentinien England und trifft im Finale auf Spanien.“ USA: The Athletic: „Lionel Messi gelingt sensationelles Comeback bei der Weltmeisterschaft, Argentinien im Finale - hat Tuchel den Zusammenbruch Englands verursacht?“