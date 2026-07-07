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Fußball-WM 2026

Argentinien gegen Ägypten live: So steht es im WM-Achtelfinale

Gegen Kap Verde musste für Argentinien ein Kraftakt her. Im WM-Achtelfinale trifft man nun auf Ägypten (18 Uhr/live ORF).
07.07.2026, 17:00

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FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Argentina vs Cape Verde

Nach dem Kraftakt gegen Kap Verde musste sich Argentinien erstmal ausruhen. Die Beule an der Stirn von Lionel Messi bedurfte auch ein bisschen Behandlung. Trainer Scaloni ist gefragt, die Mannschaft wieder frisch zu machen. Ob er große Veränderungen beim Personal vornimmt, ist eher fraglich. Ebenso, wer in der Offensive neben Messi starten wird. Der Titelverteidiger sollte gegen die Ägypter (18 Uhr/live ORF) aber einen überzeugenden Auftritt hinlegen als beim 3:2 nach Verlängerung gegen Kap Verde.

Warum Österreich bei der WM schlechter war als Kap Verde

Wirklich überzeugt hat Ägypten bei diesem Turnier bislang nicht. Das Team von Trainer Hassan ist zwar ungeschlagen, hatte mit Außenseiter Australien aber große Probleme und musste den Umweg Elfmeterschießen nehmen. Gegen den Weltmeister abwarten zu können, dürfte Salah und Co. helfen.

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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