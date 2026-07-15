Nach Halbfinal-Pleite: Mbappé überrascht mit ehrlichen Worten

Frankreich hatte sich für dieses WM-Halbfinale viel vorgenommen und wenig davon umgesetzt. Nach dem 0:2 gegen Spanien war der Titeltraum der Équipe Tricolore geplatzt, und ihr Kapitän verzichtete auf die üblichen Floskeln. Kylian Mbappé stellte sich den Mikrofonen und analysierte das Aus bemerkenswert schonungslos.

„Ich denke, wir haben nicht das Spiel gemacht, das wir machen wollten, weder taktisch noch technisch noch in Bezug auf das Gesamtlevel“, sagte der Superstar dem Sender M6. Sein Fazit: „Wenn du in einem WM-Halbfinale nicht das machst, was du machen sollst, gewinnst du nicht.“ Offensive ohne Durchschlagskraft Die Zahlen geben Mbappé recht. Frankreichs hochdekorierte Angriffsreihe, neben dem Kapitän auch Michael Olise und Ousmane Dembélé, brachte kaum Gefährliches zustande. Der Expected-Goals-Wert der Franzosen lag zwischenzeitlich bei 0,04 – ein Wert, der einem Offensiv-Totalausfall gleichkommt. Spanien diktierte Tempo und Ballbesitz, Frankreich lief über weite Strecken nur hinterher.