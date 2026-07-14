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Fußball-WM 2026

Frankreich gegen Spanien live: So steht es im WM-Halbfinale

Heute wird das erste Ticket für das WM-Finale am Sonntag vergeben. Frankreich trifft auf den amtierenden Europameister Spanien (21 Uhr/live ORF).
14.07.2026, 20:00

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FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain

6 Siege, 16 Tore - Frankreich marschiert bisher durch dieses Turnier. Was angesichts der überragenden Offensive um Weltstar Kylian Mbappé gern mal übersehen wird: Les Bleus haben in der K.-o.-Phase noch keinen Gegentreffer kassiert. Trainer Didier Deschamps beeindruckt mit seiner Art der Mannschafts- und Menschenführung. Europameister Spanien (21 Uhr/ live ORF) wird für die Franzosen nun aber zum ultimativen Härtetest bei dieser WM.

Halbfinale auf Augenhöhe: Frankreich und Spanien im Vergleich

Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Titel. Die bisher ungeschlagenen Spanier haben erst ein Gegentor hinnehmen müssen, weniger als zehn Bälle flogen direkt auf das Tor von Unai Simon. Hinzu kommt der Angriff des Europameisters, wo Jungstar Lamine Yamal noch immer auf sein ganz großes Spiel wartet. Das Duell mit Frankreich wäre wie geschaffen dafür.

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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