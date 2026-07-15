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„Unfall in Dallas“: Frankreichs WM-Traum endete im Fiasko
Spanien steht nach 16 Jahren wieder in einem WM-Finale, Frankreich wurde regelrecht deklassiert. Die internationale Presse zeigt sich vor allem von der Schwäche der Bleus überrascht.
Spanien hat das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft erreicht. Der Europameister setzte sich souverän mit 2:0 gegen Frankreich durch.
Die internationale Presse ist sich einig: Die Überraschung ist weniger der spanische Sieg als die Art und Weise, wie schwach die Franzosen dabei aussahen.
Spanien: „Wir wollen den zweiten Stern!“
- Marca: „Spanien steht im WM-Finale! Zum zweiten Mal in unserem Leben werden wir um den Weltmeistertitel kämpfen! Wir wollen den zweiten Stern!“
- AS: „Eine Lektion für die Welt.“
- Mundo Deportivo: „Nach der verlorenen Nations-League-Finalpartie verkündeten sie es. '19. Juli 2026', postete Pedri auf Instagram. Das Datum des WM-Finales. Und Lamine Yamal teilte es. Sie haben Wort gehalten.“
- El País: „Spanien hat erneut Geschichte geschrieben. Nach 16 Jahren steht die spanische Nationalmannschaft wieder im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft.“
Frankreich: „Der Unfall in Dallas“
- L'Équipe: „Der Unfall in Dallas. Nach einem Turnier, in dem sie keiner ernsthaften Herausforderung begegnet waren, erhielten Les Bleus in Arlington von den Spaniern eine regelrechte Fußballlektion. 0:2 und das erstaunliche, zeitweise fast beunruhigende Gefühl, dass es gegen die spanische Überlegenheit nie wirklich ein Spiel gab.“
- RMC Sport: „Les Bleus scheitern im WM-Halbfinale, der amerikanische Traum findet ein jähes Ende. Frankreich fand gegen die beeindruckend kontrollierten Spanier nie ein Mittel.“
- Le Figaro: „Der Traum ist ausgeträumt für Les Bleus, die von La Roja deutlich aus der Weltmeisterschaft geworfen wurden. Auf dem Papier sah es nach einem echten Duell aus. Auf dem Platz war es das nicht.“
England: „Lausige Les Bleus“
- Daily Mail: „Lausige Les Bleus. Wir alle hatten einfach erwartet, dass Frankreich Spanien überlegen sein würde, obwohl wir alle wussten, wie stark die Mannschaft von Luis de la Fuente ist. Sie waren weit davon entfernt, ihr selbst gestecktes Ziel bei dieser Weltmeisterschaft zu erreichen.“
- The Guardian: „Für alle, die Spanien als Außenseiter abgestempelt hatten, war dies eine spektakuläre Lektion. Wie sehr genossen sie es, Frankreich zu bloßen Mitläufern zu degradieren.“
- The Sun: „Sacre bleu. Frankreich scheitert an der letzten Hürde. Heute ist in Frankreich der Nationalfeiertag, eine Ironie der Geschichte, denn ihre WM-Träume endeten wie in Pompeji.“
USA, Italien und mehr: „Vielleicht haben wir Spanien unterschätzt“
- The Athletic (USA): „Vielleicht haben wir Spanien unterschätzt. Vielleicht waren wir so sehr auf Frankreich, Kylian Mbappe und den Rest ihrer torgefährlichen Offensive fixiert, dass wir die Qualität der spanischen Mannschaft übersehen haben, die seit März 2023 kein Spiel mehr verloren hat.“
- Gazzetta dello Sport (Italien): „Spanien, Triumph unter Olé-Rufen: Frankreich wurde vernichtend geschlagen. Nach 16 Jahren steht die Roja wieder im Finale.“
- Corriere dello Sport (Italien): „Spanische Revolution in Dallas: Oyarzabal und Pedro Porro vernichten Frankreich am 14. Juli.“
- NZZ (Schweiz): „Spanien entzaubert Frankreich und erreicht erstmals seit 2010 wieder den WM-Final – erneut weist der Antiheld Mikel Oyarzabal den Weg.“
- De Telegraaf (Niederlande): „Dominantes Spanien erreicht WM-Finale mit Sieg über Topfavorit Frankreich. In Dallas waren die Spanier Kylian Mbappe & Co. überraschend deutlich überlegen.“
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