WM-Spieler stirbt wenige Tage nach Abreise vom Turnier
Ein Todesfall erschüttert die Fußball-WM. Jayden Adams, Mittelfeldspieler Südafrikas, der in allen drei Gruppenspielen für die Bafana Bafana aufgelaufen war, starb mit nur 25 Jahren. Die Umstände von Adams' Tod waren zunächst noch nicht öffentlich gemacht worden.
Adams, ein vielversprechendes junges Talent im südafrikanischen Fußball, machte sich beim Stellebosch FC einen Namen, bevor er zu den Mamelodi Sundowns wechselte und sich dort in der Nationalmannschaft etablierte.
Sportminister Gayton McKenzie erklärte: „Mit tiefem Schock und schwerem Herzen habe ich vom Tod von Jayden Adams im Alter von 25 Jahren erfahren. Der südafrikanische Fußball hat eines seiner größten jungen Talente verloren, und unsere Nation trauert mit seiner Familie, seinen Teamkollegen und den Millionen von Fans, die ihn von einem vielversprechenden Nachwuchsspieler zu einem vollwertigen Nationalspieler der Bafana Bafana heranwachsen sahen.“
Auch der Minister schwieg zur Todesursache des jungen Familienvaters. Die Polizei teilte laut Medienberichten mit, dass sie Ermittlungen aufgenommen habe, nachdem am Samstagmorgen die Leiche eines 25-jährigen Mannes in einem Haus in Schotsche Kloof, einem Vorort im Zentrum von Kapstadt, gefunden worden war. „Die Umstände dieses Vorfalls werden untersucht“, sagte der Polizeisprecher der Provinz Westkap, FC van Wyk, gegenüber AFP.
Die südafrikanische Fußballspielergewerkschaft (SAFPU) würdigte den Spieler in einer Erklärung: „Die SAFPU ist zutiefst erschüttert über den viel zu frühen Tod von Jayden Adams, Mittelfeldspieler von Mamelodi Sundowns und der südafrikanischen Nationalmannschaft (Bafana Bafana). Jayden hatte erst kürzlich Südafrika bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertreten und die Hoffnungen der Nation mit Stolz, Mut und herausragenden Leistungen getragen.“
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