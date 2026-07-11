WM-Spieler stirbt wenige Tage nach Abreise vom Turnier

Ein Todesfall erschüttert die Fußball-WM. Jayden Adams , Mittelfeldspieler Südafrika s, der in allen drei Gruppenspielen für die Bafana Bafana aufgelaufen war, starb mit nur 25 Jahren. Die Umstände von Adams' Tod waren zunächst noch nicht öffentlich gemacht worden.

Adams, ein vielversprechendes junges Talent im südafrikanischen Fußball, machte sich beim Stellebosch FC einen Namen, bevor er zu den Mamelodi Sundowns wechselte und sich dort in der Nationalmannschaft etablierte.

Sportminister Gayton McKenzie erklärte: „Mit tiefem Schock und schwerem Herzen habe ich vom Tod von Jayden Adams im Alter von 25 Jahren erfahren. Der südafrikanische Fußball hat eines seiner größten jungen Talente verloren, und unsere Nation trauert mit seiner Familie, seinen Teamkollegen und den Millionen von Fans, die ihn von einem vielversprechenden Nachwuchsspieler zu einem vollwertigen Nationalspieler der Bafana Bafana heranwachsen sahen.“