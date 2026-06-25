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Fußball-WM 2026

Südafrika gegen Südkorea live: So steht es beim WM-Spiel

Den Gruppensieg hat Südkorea gegen Mexiko verspielt. Gegen Südafrika will man nun das Weiterkommen sichern (3 Uhr/ live ServusTV).
25.06.2026, 02:30

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Südafrikas Zeitung „The Star“ schreibt kurzerhand das große Risikoszenario für die Fußball-WM 2026 den Südkoreanern zu. Es drohe ein historischer Aussetzer. Besonders viele Argumente lieferte Südafrika aber nicht. Sehr enttäuschend gegen auch nicht brillierende Mexikaner, viel besser wurde es danach gegen Tschechien nicht. Die Rückkehr auf die WM-Bühne nach der Heim-WM vor 16 Jahren droht mit dem vierten Vorrunden-Aus zu enden.

Mit dem bitteren Gegentor nach einem üblen Torwartpatzer raubte Südkorea die Hoffnungen auf den Gruppensieg. Die Chancen aufs Weiterkommen, sind immer noch gut mit bisher drei Punkten: Es sei denn, Mexiko verliert gegen Tschechien und die Asiaten gegen Südafrika (3 Uhr/ live ServusTV).

Wer kommt wie weiter? Die Rechenspiele sind eröffnet

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