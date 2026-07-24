Klare Siege für Bundesliga-Klubs in der 1. Runde des ÖFB-Cups

Die SV Ried hat sich beim Pflichtspieldebüt von Neo-Trainer Mario Despotovic keine Blöße gegeben. Der Halbfinalist der Vorsaison setzte sich am Freitag zum Auftakt der 1. Runde des ÖFB-Cups beim Drittligisten FC Dornbirn mit 5:1 durch. Evan Eghosa Aisowieren schnürte vor der Pause einen Doppelpack (31., 45.). Nach Dornbirns Anschlusstreffer schlugen auch noch die Neuzugänge Samuel Chukwudi (58.), Lukas Malicsek (72.) und Tobias Lund Jensen (93.) zu.

Einen noch klareren Auftaktsieg landete die WSG Tirol. Die Wattener gewannen nach drei Toren von Nikolai Baden Frederiksen beim niederösterreichischen Landesligisten SC Wieselburg mit 6:0. Der Däne war in den Minuten 44, 52 und 71 erfolgreich. Dazu trugen sich Ademola Ola-Adebomi (23.), Jaden Mazou Bambara (61.) und Routinier Lukas Hinterseer (78.) in die Schützenliste ein.