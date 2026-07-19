Legendenstatus für ÖFB-Star: Alaba bekommt eigene Briefmarke

Die Österreichische Post startet ihre neue Briefmarkenserie „Sport“ mit einer Widmung an David Alaba. „Österreich ist meine Heimat, mein Land, meine Identität. Eine eigene Sonderbriefmarke zu bekommen, ist für mich ein großes Privileg und eine wirklich riesengroße Ehre“, wird der Kapitän des österreichischen Fußball-Nationalteams in einer Aussendung zitiert.

Erstausgabetag ist der 20. Juli - der Tag nach dem WM-Finale. Das ÖFB-Team war im Sechzehntelfinale ausgeschieden.