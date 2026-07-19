Erfolgreiche Torjäger: Eine oscarreife Vorstellung

Mit dem 104. Spiel und nach der 208. Trinkpause geht die größte Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte zu Ende. Was hat sich bewährt? Was brauchen wir nie mehr wieder? Sechs KURIER-Redakteure geben ihre Meinung ab.

Können Sie sich noch an die Weltmeisterschaft 1994 in den USA erinnern? Oleg Salenko traf in der Vorrunde für Russland beim 6:1 gegen Kamerun fünf Mal und wurde mit sechs Treffern Torschützenkönig der gesamten WM. Dabei prägten eigentlich andere Namen das Turnier – Roberto Baggio, Romario oder Jürgen Klinsmann galten als die Gesichter dieser Weltmeisterschaft.