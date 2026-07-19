Soziale Verantwortung: Keine Angst vor Haltung

Mit dem 104. Spiel und nach der 208. Trinkpause geht die größte Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte zu Ende. Was hat sich bewährt? Was brauchen wir nie mehr wieder? Sechs KURIER-RedakteurInnen geben ihre Meinung ab.

Fußballern wird oft vorgeworfen, ihre Reichweite nicht zu nutzen, wenn es um gesellschaftliche Missstände geht. Die „No-Discrimination“-Kampagne der FIFA wirkt wie ein bloßer Slogan, wenn die Protagonisten in entscheidenden Momenten nicht Flagge zeigen. Umso erfreulicher, dass bei dieser WM einige Spieler ihre Haltung bewiesen. England-Verteidiger Djed Spence etwa schüttelte allen Ghana-Spielern die Hand – nur Thomas Partey nicht, der sich wegen mehrerer Vergewaltigungsfälle vor Gericht verantworten muss.