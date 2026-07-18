Frankreich gegen England live: So steht es im Spiel um Platz 3
Es ist das Spiel in dem keiner stehen will. Das Spiel um Platz 3 gilt auch als Spiel der Verlierer. Sowohl Frankreich als auch England haben sich vor der WM mehr vorgenommen. Die Franzosen wollten den dritten WM-Titel fixieren. Die Engländer wollten das lange Warten auf den ersten Triumph nach 1966 endlich beenden. Doch die Titel-Träume platzten gegen Spanien und Argentinien.
Während die UEFA das unwichtige Spiel bei der EM bereits seit Jahren abgeschafft hat, pocht die FIFA weiterhin auf die Austragung bei einer WM.
Allerdings kann man davon ausgehen, dass sowohl Frankreich als auch England (23 Uhr/live ServusTV) nicht mit ihrer besten Mannschaft auflaufen werden. Dafür können beide Teams befreit aufspielen. Ob sich das auch in ein torreiches Spiel auswirken wird, wird sich zeigen.
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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