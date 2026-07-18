Frankreich gegen England live: So steht es im Spiel um Platz 3

Es ist das Spiel in dem keiner stehen will. Das Spiel um Platz 3 gilt auch als Spiel der Verlierer. Sowohl Frankreich als auch England haben sich vor der WM mehr vorgenommen. Die Franzosen wollten den dritten WM-Titel fixieren. Die Engländer wollten das lange Warten auf den ersten Triumph nach 1966 endlich beenden. Doch die Titel-Träume platzten gegen Spanien und Argentinien.

Während die UEFA das unwichtige Spiel bei der EM bereits seit Jahren abgeschafft hat, pocht die FIFA weiterhin auf die Austragung bei einer WM.