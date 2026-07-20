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Fußball

Neue Weltrangliste nach WM: Wachablöse an der Spitze, Österreich verbessert

Am Montag hat die FIFA die neue Weltrangliste nach der WM veröffentlicht. An der Spitze gab es eine Wachablöse. Österreich hat sich verbessert.
20.07.2026, 18:37

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Agenturen, pres  | 

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