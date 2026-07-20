Am Montag hat die FIFA die neue Weltrangliste nach der WM veröffentlicht. An der Spitze gab es eine Wachablöse. Österreich hat sich verbessert.Weiterlesen
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Neue Weltrangliste nach WM: Wachablöse an der Spitze, Österreich verbessert
Am Montag hat die FIFA die neue Weltrangliste nach der WM veröffentlicht. An der Spitze gab es eine Wachablöse. Österreich hat sich verbessert.
Spanien hat in der Fußball-Weltrangliste der Männer im am Montag veröffentlichten neuen Ranking die Spitzenposition inne. Die im WM-Finale von East Rutherford gegen Argentinien 1:0 nach Verlängerung siegreichen Iberer haben mit den nun zweitplatzierten Südamerikanern Platz getauscht.
Neue Weltrangliste: Österreich macht Rang gut
Es folgen der WM-Vierte Frankreich vor dem WM-Dritten England sowie Rekord-Weltmeister Brasilien. Österreich hat einen Platz gutgemacht und ist damit auf Position 23 zu finden.
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