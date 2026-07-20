Mit einem außergewöhnlich einseitigen Finale ist die größte WM zu Ende gegangen. Der verdiente Weltmeister heißt Spanien, das belegt ein Best-of der spannendsten Zahlen nach dem Goldtor durch Ferran Torres in Minute 106 gegen Argentinien.

0 Tore in der ersten Spielhälfte wie bei Spanien – Argentinien sind in WM-Endspielen eher die Regel als die Ausnahme. Wenn nicht gerade Frankreich am Feld stand, fiel seit 1990 in den ersten 45 Minuten nie ein Treffer. Kurios: Bei französischen Finalbeteiligungen (1998, 2006, 2018, 2022) fielen hingegen stets vor der Pause Tore. 0 Schüsse Richtung Tor (geschweige denn aufs Tor) schaffte Argentinien in den ersten 90 Minuten. Das passierte erst zum dritten Mal einem WM-Teilnehmer, seit es diese Statistiken gibt (1966). Zwei Mal Costa Rica, gegen Brasilien (1990) sowie Spanien (2022). Und nun dem amtierenden Weltmeister, ebenfalls gegen Spanien.

1 Finale von sechs Endspielen ging zuletzt nicht in die Verlängerung. Nur Frankreich – Kroatien (4:2) war 2018 nach 90 Minuten vorbei. 2,3 Gegentore als expected goals (also statistisch wahrscheinlich) ließ Spanien im gesamten Turnier zu, nie mehr als 0,7 pro Partie. Das ist der niedrigste Gesamtwert in der WM-Geschichte – ebenso wie das eine tatsächlich kassierte Gegentor (gegen Belgien). Obwohl die Spanier zumindest ein Spiel mehr als alle anderen Weltmeister hatten. Bisheriger Rekordhalter war Brasilien 1994 mit 3,6 Gegentoren als expected goals.

8,8 Durchschnittsnote – von maximal 10 – erreichte Lionel Messi auf der Plattform sofascore bei dieser Endrunde. Der Abstand zum Durchschnittswert seiner Argentinier (7,0) beträgt 1,8 Punkte. Noch nie ragte ein Spieler bei einer WM statistisch so heraus. Bisher führte (natürlich) Diego Maradona 1986 mit 1,7 Punkten Vorsprung auf sein argentinisches Team, das damals Weltmeister wurde. 11 Paraden hatte Tormann Emilio Martinez im Finale. Damit hielt der Argentinier einen Schuss mehr als Unai Simon im gesamten Turnier. Der zum besten Goalie gewählte Spanier kassierte aber auch insgesamt nur einen Treffer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/JEWEL SAMAD Emiliano Martinez hatte im WM-Finale viel zu tun.

23 Endspiele seit 2001 haben in den wichtigen Bewerben von FIFA und UEFA mit spanischer Beteiligung stattgefunden. Von der WM über die EM bis zur Champions League – am Ende jubelten in allen 23 Endspielen Spanier. 38 Pflichtspiele sind die Spanier ungeschlagen. Das ist die längste Serie im Weltfußball.