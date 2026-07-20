Argentinien-Coach Scaloni musste Pressekonferenz unter Tränen abbrechen

ArgentiniensTeamchef Lionel Scaloni brach seine Pressekonferenz nach der WM-Finalniederlage gegen Spanien unter Tränen ab. „Es ist sehr schmerzhaft, es tut mir sehr leid“, sagte der Coach heftig weinend und eilte von der Bühne. Zuvor hatte der 48-Jährige bereits nach dem 0:1 nach Verlängerung und seinem verpassten zweiten WM-Titel einen Einblick in sein emotionales Innenleben gegeben.

„Ich habe mir schon in der Kabine die Augen ausgeweint, deswegen weine ich jetzt nicht“, sagte Scaloni. Wenig später musste er aber dennoch weinen und erhielt aufmunternden Applaus von argentinischen Journalisten.

Messi-Zukunft offen

Scaloni schwärmte von seiner Mannschaft um Superstar Lionel Messi. „Es ist ein großartiges Team. Ich hoffe, dass zukünftige Generationen davon beeinflusst werden.“ Auf einen möglichen Rücktritt des 39-jährigen Messi aus dem Nationalteam angesprochen, erklärte der Coach, dass er noch nicht mit dem Kapitän gesprochen habe.