Stars und Buhrufe gegen Trump: So lief das Spektakel rund um das Finale

Das Rahmenprogramm beim WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien war am Sonntag besonders umfangreich. Schon vor dem Anpfiff haben Stars wie Post Malone, Robbie Williams und Nicole Scherzinger im Stadion in East Rutherford für Stimmung bei den Fans gesorgt.

Umgeben von viel Feuerwerk und Tanz traten rund eineinhalb Stunden vor dem Spiel bei der Schlussfeier zunächst unter anderem Malone und der YouTuber IShowSpeed auf.

Kurz vor Spielbeginn gab es einen gemeinsamen Auftritt von Williams, Scherzinger und der Sängerin Laura Pausini, zudem sang Grammy-Gewinnerin Jennifer Hudson die US-Nationalhymne. Auch Schauspieler Tom Cruise betrat den Rasen und hielt eine kurze Ansprache: „Lasst uns - jetzt wo wir uns für ein finales Kapitel treffen - dieses Turnier feiern, das die Welt zusammengebracht hat.“

Aufgrund der Buh-Rufe gegen Präsident Donald Trump (der das Spiel hinter einer Glaswand mitverfolgte) wurde dessen Bild von den Video-Walls wieder heruntergenommen.