Stars und Buhrufe gegen Trump: So lief das Spektakel rund um das Finale
Das Rahmenprogramm beim WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien war am Sonntag besonders umfangreich. Schon vor dem Anpfiff haben Stars wie Post Malone, Robbie Williams und Nicole Scherzinger im Stadion in East Rutherford für Stimmung bei den Fans gesorgt.
Umgeben von viel Feuerwerk und Tanz traten rund eineinhalb Stunden vor dem Spiel bei der Schlussfeier zunächst unter anderem Malone und der YouTuber IShowSpeed auf.
Kurz vor Spielbeginn gab es einen gemeinsamen Auftritt von Williams, Scherzinger und der Sängerin Laura Pausini, zudem sang Grammy-Gewinnerin Jennifer Hudson die US-Nationalhymne. Auch Schauspieler Tom Cruise betrat den Rasen und hielt eine kurze Ansprache: „Lasst uns - jetzt wo wir uns für ein finales Kapitel treffen - dieses Turnier feiern, das die Welt zusammengebracht hat.“
Aufgrund der Buh-Rufe gegen Präsident Donald Trump (der das Spiel hinter einer Glaswand mitverfolgte) wurde dessen Bild von den Video-Walls wieder heruntergenommen.
Star-Aufgebot in der Halbzeitshow
Mit großen Namen ging es dann auch in der Halbzeitpause weiter: Da traten noch die Pop-Ikonen Madonna und Shakira sowie der kanadische Superstar Justin Bieber auf. Auch die koreanische Boygroup BTS sorgte für Stimmung.
FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - Halftime Show
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FIFA World Cup 2026 final - Spain vs Argentina
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Dass die 15-minütige Pause dafür wohl überzogen wird, löste schon im Vorfeld Debatten aus. Kuratiert wurde die Show von Coldplay-Sänger Chris Martin, der sich vor Spielbeginn auf Spanisch an die Fans wandte und alle aufforderte, bei der Show mitzusingen und mitzutanzen.
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