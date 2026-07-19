Spanien gegen Argentinien live: Das WM-Finale im Liveticker

Das WM-Finale Spanien gegen Argentinien am Sonntag (21.00 Uhr/live ORF 1) bringt eine Premiere. Noch nie zuvor ist in einem WM-Endspiel der Titelverteidiger auf den Europameister getroffen. Argentinien hat die Chance, als dritte Nation den Titel erfolgreich zu verteidigen. Bis dato ist das nur Italien 1938 und Brasilien um Pele 1962 gelungen.

Das Finale ist ein Duell ohne große WM-Tradition. Erst einmal spielten Spanien und Argentinien bei einer Weltmeisterschaft gegeneinander - und das ist sehr lange her. 1966 in England setzte sich Argentinien in der Gruppenphase mit 2:1 durch. Das bis dato letzte direkte Aufeinandertreffen fand 2018 in Madrid statt. Für Argentinien war das Freundschaftsspiel ein Debakel, die Spanier siegten mit 6:1. Gelingt heute die Revanche?

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