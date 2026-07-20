Hässliche Szenen nach Abpfiff: Paredes rastet komplett aus
Hässliche Szenen unmittelbar nach dem Spielende: Argentiniens Leandro Paredes ließ sich nach dem Abpfiff des WM-Finals im Moment der 0:1-Niederlage gegen Spanien zu einer Tätlichkeit hinreißen. Paredes griff bei Rangeleien Spaniens Gavi am Leibchen, traf ihn mit der Hand im Gesicht und schubste ihn zu Boden. Der Mittelfeldspieler der Boca Juniors stand schon während des Spiels mit einer Gelben Karte vorbelastet kurz vor dem Platzverweis. Natürlich gab es für diese Aktion von Schiedsrichter Slavko Vincic aus Slowenien die Rote Karte.
Auch ORF-Experte Andreas Herzog zeigte sich während der Übertragung von der überharten Gangart der Argentinier genervt und sprach von „Holzhackern“.
Am Hals gepackt
In der besagten Situation nach Schlusspfiff war Paredes auf Spaniens Eric losgegangen und packte ihn am Hals. Darauf kam Gavi seinem Teamkollegen zu Hilfe. Doch Paredes lief geradezu Amok. Auch den Jungstar des FC Barcelona wollte er attackieren. Der 32-Jährige rang Gavi zu Boden und schlug, als dieser im Fallen war, mit der Faust nach dem Spanier. Erst als Argentiniens Trainer Lionel Scaloni dazwischen ging und Paredes wegzog, beruhigten sich die Gemüter.
Kommentare