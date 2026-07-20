Hässliche Szenen nach Abpfiff: Paredes rastet komplett aus

Hässliche Szenen unmittelbar nach dem Spielende: Argentiniens Leandro Paredes ließ sich nach dem Abpfiff des WM-Finals im Moment der 0:1-Niederlage gegen Spanien zu einer Tätlichkeit hinreißen. Paredes griff bei Rangeleien Spaniens Gavi am Leibchen, traf ihn mit der Hand im Gesicht und schubste ihn zu Boden. Der Mittelfeldspieler der Boca Juniors stand schon während des Spiels mit einer Gelben Karte vorbelastet kurz vor dem Platzverweis. Natürlich gab es für diese Aktion von Schiedsrichter Slavko Vincic aus Slowenien die Rote Karte.

Auch ORF-Experte Andreas Herzog zeigte sich während der Übertragung von der überharten Gangart der Argentinier genervt und sprach von „Holzhackern“.