Spaniens Held Ferran Torres: „Wir wurden endlich erlöst“

Lionel Messi stand teilnahmslos auf dem Rasen von East Rutherford, irgendwann setzte sich der Superstar inmitten der spanischen Weltmeister-Party vollkommen konsterniert hin. Während die Spanier um die auf dem Boden rollenden Jungstars Nico Williams und Lamine Yamal ihren verdienten WM-Triumph nach dem 1:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung feierten, ist der Traum von der Titelverteidigung für Messi und Argentinien geplatzt.

Zum großen Helden im Finale wurde aber nicht Williams oder Yamal, sondern Joker Ferran Torres, der das einseitige Finale zugunsten des Europameisters entschied. „Ich denke, dass wir durch dieses Tor endlich erlöst wurden“, sagte Torres. „Gegen Messi bist du immer nervös, aber wir haben immer an uns geglaubt.“

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Und weiter: „Das war das Tor von 47 Millionen Leuten. Das Schicksal war vorbestimmt, wir haben alles dazu beigetragen, heute zu gewinnen. Alle Endspiele sind schwierig. Man ist aufgeregt, wir haben versucht, unseren Fußball weiter zu spielen. So haben wir gesiegt. Es gab viel Kritik während der WM. aber Gott gibt jedem das, was er verdient.“ Spaniens Trainer „stolz auf diese Generation“ Aus den Boxen dröhnte in den Minuten nach dem Abpfiff vor 80.663 Zuschauern - darunter auch US-Präsident Donald Trump und FIFA-Boss Gianni Infantino - der Party-Klassiker Eviva España. „Ich bin stolz, stolz auf diese Mannschaft und auf diese Generation, die sich mit dieser Spielidee durchgesetzt hat“, sagte Spaniens Trainer Luis de la Fuente.