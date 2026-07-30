Boykott-Drohung: Europas Fußball stellt sich geschlossen gegen die FIFA

Die UEFA und ihre 55 Mitgliedsverbände stehen geschlossen zusammen. Wir lehnen den Vorschlag der FIFA, Eigentumsanteile an der Weltmeisterschaft und anderen FIFA-Wettbewerben auf private Investoren zu übertragen, einstimmig und unmissverständlich ab.

Die Weltmeisterschaft darf nicht als Anlageprodukt behandelt werden. Sie ist eines der größten sportlichen Vermächtnisse des Fußballs. Sie wurde über Generationen hinweg von Spielern, Nationalmannschaften und Fans auf allen Kontinenten aufgebaut. Kein Teil dieses Erbes darf jemals an private Investoren abgegeben werden. Die Weltmeisterschaft steht nicht zum Verkauf.

Es ist sowohl unverantwortlich als auch nicht zu rechtfertigen, dass ein Vorschlag von einer derart weitreichenden Bedeutung für den Fußball im Geheimen entwickelt und nahezu zur Beschlussfassung gebracht wurde, ohne dass diejenigen, denen die Verantwortung für die Führung des Spiels anvertraut ist, in nennenswerter Weise konsultiert wurden. Dies ist nicht nur ein schwerwiegendes Versagen der Führung, sondern eine Preisgabe der Verantwortung der FIFA als Hüterin des Weltfußballs.

Den nationalen Verbänden weltweit wird nun ein Ultimatum gestellt: Entweder sie akzeptieren die unumkehrbare Übernahme der bedeutendsten Wettbewerbe des Fußballs oder sie tragen die Konsequenzen. Das ist keine „demokratische Entscheidung“, sondern Einschüchterung als Form der Verbandsführung – ein Akt der Nötigung, der einer Institution unwürdig ist, der die Verantwortung für den Weltfußball übertragen wurde.

Doch unser Widerstand geht weit über das Verfahren hinaus.

In dem Moment, in dem externe Investoren Eigentumsanteile an FIFA-Wettbewerben erwerben, verändert sich der Fußball für immer. Die Erzielung kommerzieller Rendite wird zu einer dauerhaften Verpflichtung. Die Erwartungen der Investoren werden zu einem ständigen Druck. Von diesem Zeitpunkt an wird jede Entscheidung über den internationalen Spielkalender, jede Entscheidung über Wettbewerbsformate und jede Entscheidung, die die Zukunft des Fußballs prägt, nicht mehr davon geleitet, was dem Sport am besten dient, sondern davon, was den Interessen der Anteilseigner am meisten nützt.

Für ein solches Modell ist im Weltfußball kein Platz. Die Zukunft des Fußballs darf nicht von den Erwartungen derjenigen bestimmt werden, deren oberste Pflicht darin besteht, den finanziellen Ertrag zu maximieren. Ebenso wenig dürfen die Interessen der nationalen Verbände, der Ligen, der Vereine, der Spieler und der Fans den Renditeerwartungen von Investoren untergeordnet werden. Der Fußball darf seine Zukunft nicht für kurzfristige finanzielle Gewinne verpfänden.

Europas Position ist eindeutig. Wir werden diesem Modell niemals unsere Legitimität verleihen. Niemand besitzt die moralische Autorität, etwas zu verkaufen, das ihm lediglich treuhänderisch für die nächste Generation anvertraut wurde.

Als Ergebnis der heutigen Diskussion werden keine UEFA-Nationalmannschaften an einem FIFA-Wettbewerb teilnehmen, solange diese Vorschläge weiterhin Bestand haben – es sei denn, der Vorschlag wird vollständig zurückgezogen und es werden verbindliche Zusicherungen gegeben, dass die FIFA ihre Verbandsführung oder ihre Wettbewerbe niemals wieder für privates Eigentum öffnen wird.

Niemand sollte daran zweifeln: Die UEFA und ihre nationalen Verbände werden diese Pläne mit größter Entschlossenheit bekämpfen.

Es gibt Momente, in denen Institutionen nicht danach beurteilt werden, was sie bereit sind zu akzeptieren, sondern danach, worauf sie sich niemals einlassen. Dies ist einer dieser Momente.

Manche Dinge sind schlicht zu wichtig, um sie zu verkaufen. Die FIFA-Weltmeisterschaft gehört dem Fußball. Das war immer so und wird immer so bleiben. Und solange Europa eine Stimme hat, wird sie niemals zum Verkauf stehen.