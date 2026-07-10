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Fußball-WM 2026

Spanien gegen Belgien live: So steht es im WM-Viertelfinale

Spanien hat bei der WM 2026 noch kein Gegentor bekommen. Belgien zeigte sich gegen die USA besser in Form. Heute kommt es zum Duell (21 Uhr/live ORF).
10.07.2026, 20:00

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Die Null steht bei Spanien noch immer. Als einzige Mannschaft dieser WM ist der Europameister noch ohne Gegentor. Im Viertelfinale wartet jetzt Belgien (21 Uhr/live ORF). Dabei geht die eigentliche Gefahr von der Offensive aus. Vom Passspiel Rodris und Olmos, von den Dribblings von Baena und Lamine Yamal, vom Torinstinkt von Oyarzabal.

Noch immer ohne Gegentor: Spanien kann Geschichte schreiben

Das 4:1 im aufgeheizten Achtelfinale gegen die USA war eine bravourös bestandene Reifeprüfung von Belgien. Spielerisch hatten die Belgier zuvor nie überzeugt, der Einzug ins Viertelfinale kommt daher überraschend. 

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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