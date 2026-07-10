Spanien gegen Belgien live: So steht es im WM-Viertelfinale

Die Null steht bei Spanien noch immer. Als einzige Mannschaft dieser WM ist der Europameister noch ohne Gegentor. Im Viertelfinale wartet jetzt Belgien (21 Uhr/live ORF). Dabei geht die eigentliche Gefahr von der Offensive aus. Vom Passspiel Rodris und Olmos, von den Dribblings von Baena und Lamine Yamal, vom Torinstinkt von Oyarzabal.

Das 4:1 im aufgeheizten Achtelfinale gegen die USA war eine bravourös bestandene Reifeprüfung von Belgien. Spielerisch hatten die Belgier zuvor nie überzeugt, der Einzug ins Viertelfinale kommt daher überraschend.

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