Wer Belgien bei dieser WM beobachtet, reibt sich manchmal die Augen. Nicht wegen der Leistungen auf dem Platz – durchwachsen genug wären die freilich. Sondern wegen dem, was abseits davon passiert. Beim Rückstand von 0:2 gegen Senegal gerieten Kapitän Youri Tielemans und Leandro Trossard in einer Trinkpause so heftig aneinander, dass Romelu Lukaku eingreifen musste. Kurz darauf traf Tielemans zweimal, Lukaku legte nach, Trossard war beim 3:2 nach Verlängerung spielentscheidend. Als wäre nichts gewesen. Diese Mannschaft trägt ihre Widersprüche offen zur Schau und gewinnt trotzdem. Oder vielleicht gerade deshalb?

Eine verhängnisvolle Affäre Das Bemerkenswerteste an diesem Abend spielte sich aber erst nach dem Schlusspfiff ab. Als Belgien feierte, jubelte jeder mit jedem – nur Kevin De Bruyne nicht mit Thibaut Courtois. Die beiden schienen sich selbst im größten Freudentaumel gezielt zu meiden. Dahinter steckt keine Laune und kein schlechter Tag. Das geht zurück auf Madrid, auf das Jahr 2013, auf eine Frau namens Caroline Lijnen. Lijnen war damals De Bruynes Partnerin, Courtois spielte auf Leihbasis für Atlético. Die beiden begannen eine Affäre. Ein Jahr später erklärte Lijnen in einem belgischen Magazin: „Kevin hatte mich enttäuscht. Also habe ich gedacht: Warum soll ich das nicht auch mal machen?“

De Bruyne schrieb in seiner Autobiografie darüber. Teamchef Marc Wilmots soll ihm angeboten haben, Courtois aus dem Kader zu entfernen. Die Antwort: „Er ist ein guter Torwart. Er soll bleiben.“ Kein Satz der Versöhnung – aber einer, der eine Mannschaft über ein Jahrzehnt zusammenhielt. Heute sind beide verheiratet, beide Väter. Die Eiszeit hält trotzdem an.