Belgien gegen Senegal live: So steht es beim WM-Spiel

Viertes Spiel, zum vierten Mal geht Belgien als Favorit in die Partie gegen den Senegal (22 Uhr/live ORF). Die Mannschaft von Trainer Rudi Garcia überzeugte bei der WM 2026 zuletzt beim 5:1 gegen Neuseeland, hatte bei diesem Turnier aber auch schon Probleme. Sowohl gegen Ägypten (1:1) als auch gegen den Iran (0:0) zeigte vor allem die Offensive um Superstar Kevin De Bruyne ihre Klasse nicht.

Der Senegal startete mit zwei Niederlagen gegen Frankreich (1:3) und Norwegen (2:3) in die WM, schaffte durch das 5:0 gegen den Irak im Gruppenfinale aber noch den Einzug in die K.o.-Phase. Sadio Mané konnte diesem Turnier bisher noch nicht seinen Stempel aufdrücken, drehte zuletzt aber schon etwas mehr auf. Ein anderer Offensiver schrieb Geschichte: Ismaila Sarr ist mir vier Toren nun Senegals alleiniger WM-Rekordschütze.

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