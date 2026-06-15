Letzte Chance für Belgier: Zwei Superstars wollen die Karriere veredeln

Mit dem letzten Schuss ins große Glück? Von Belgiens goldener, pardon bronzener Generation, die bei der WM 2018 als Dritter recht knapp am großen Coup vorbeischrammte, sind noch ein paar mittlerweile durchaus alte Männer dabei. Ob ihnen dieses Mal der ganze große Coup gelingt, den man ihnen oftmals zugetraut hatte, bleibt aber zu bezweifeln.

Während Eden Hazard, ebenfalls ein Star vergangener Tage, sich lieber dem etwas gemütlicheren Golf hingibt, reizt Kevin De Bruyne und Romelo Lukaku immer noch der Versuch, sich unsterblich zu machen. Zur Erinnerung: Platz drei vor acht Jahren war eben das beste Ergebnis der WM-Historie, 1986 wurden die Belgier ebenso mit vielen Stars Vierter. Und viele Experten sagen, dass Belgien die stärkste Nation ist, die nie in einem WM-Finale zu sehen war.

Die Belgier, die am Montag auf Ägypten treffen (21 Uhr MESZ, Servus TV), bleiben aber nach den jüngsten Großereignissen auf dem Boden. Nicht nur als Zweckpessimismus nach den Enttäuschungen der WM 2022 (Aus in der Vorrunde) und der EM 2024 (nur Achtelfinale), sondern weil es generell guttut. „Wir befinden uns eher in der Außenseiterrolle. Und ehrlich gesagt gefällt mir das sogar“, sagt Trainer Rudi Garcia, der das Team im Jänner 2025 von Domenico Tedesco übernahm.

Gute Mischung der Belgier

Die „Roten Teufel“ befinden sich eben mitten im Generationswechsel. Angeführt werden neue, junge und hungrige Spieler von De Bruyne, den Garcia als „einen der besten Fußballer aller Zeiten“ bezeichnet, und von Lukaku, Torwart Thibaut Courtois (34) und Axel Witsel, der bereits 37 Jahre alt ist.