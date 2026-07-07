Noch immer ohne Gegentor: Spanien kann Geschichte schreiben

Dank eines Last-Minute-Treffers von Joker Mikel Merino setzte sich Spanien in einem spannenden Achtelfinal-Duell gegen Portugal mit 1:0 durch . Der Arsenal -Mittelfeldspieler kam dabei erst in der 85. Minute in die Partie und erzielte in der Nachspielzeit in Stürmer-Manier das Goldtor - wie schon in der Verlängerung gegen Deutschland im Viertelfinale der EM 2024. Es war der vierte Sieg im fünften Spiel der „Furia Roja“ bei dieser Endrunde. Einzig Sensationsteam Kap Verde luchste den Spaniern im ersten Gruppenspiel ein 0:0 ab. Der amtierende Europameister zählte schon vor der WM zu den Mitfavoriten. Jetzt hat die Mannschaft von Luis de la Fuente ihre Titelansprüche untermauert und gehört bereits zu den besten acht Teams des Turniers.

Das Fundament des spanischen Erfolgslaufs ist bei dieser Endrunde bis dato ganz klar die Abwehr. In fünf Spielen hat der Europameister noch kein einziges Gegentor bekommen, neun wurden vorne geschossen. De la Fuente setzt dabei auf defensive Konstanz. Sowohl Linksverteidiger Marc Cucurella, Torhüter Unai Simon als auch die beiden Innenverteidiger Pau Cubarsi und Aymeric Laporte standen jede Partie in der Startelf.

Noch nie in der 96-jährigen Historie gab es einen WM-Sieger, der eine Endrunde ohne Gegentreffer beendete. Frankreich (1998), Italien (2006) und Spanien (2010) selbst kassierten mit jeweils zwei Toren bisher die wenigsten. Die Schweiz fing sich bei der WM 2006 zwar keinen Treffer ein, schied jedoch im Achtelfinale im Elfmeterschießen aus. Die „Furia Roja“ kann somit WM-Geschichte schreiben.