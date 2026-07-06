Portugal gegen Spanien live: So steht es im WM-Achtelfinale

WM-Aus 2010. Halbfinal-K.o. bei der EM zwei Jahre später: Die Turnier-Bilanz von Portugal gegen den großen Nachbarn ist trotz des Erfolgs im Nations-League-Finale 2025 nicht gut. Auch diesmal wirkt man im Vergleich zu den Spaniern (21 Uhr/ live ServusTV) deutlich weniger eingespielt und frisch. Die große Hoffnung: Dass der Sieg gegen Kroatien einem bis dahin eher lahmen Turnierverlauf von Ronaldo und Co. einen neuen Schwung gegeben hat.

Das Achtelfinale war für Spanien zuletzt so etwas wie ein Stopp-Schild. Bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften war in der Runde der letzten 16 Schluss. Aktuell erwartet niemand das Aus der Mannschaft von Luis de la Fuente, zu souverän waren die Leistungen nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Kap Verde. Spanien ist noch ohne Gegentor, die Passmaschine läuft auf Hochtouren und Mikel Oyarzabal kommt immer besser in Form.

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