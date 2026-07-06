Ronaldo gegen Yamal: Die WM-Superstars im direkten Vergleich

Als Cristiano Ronaldo 2006 in Deutschland seinen ersten Treffer bei einer WM bejubelte, war Lamine Yamal noch nicht auf der Welt. Zwei Jahrzehnte später stehen sich die zwei heute (21 Uhr) in Arlington gegenüber und inszenieren ein Achtelfinale der Generationen: Da der Altstar Ronaldo, der mit 41 Jahren immer noch unumschränkte Anführer der Portugiesen, dort der junge Liebling der Massen, Yamal (18), der nicht nur die spanischen Fans verzückt. „Es ist natürlich eine Ehre, gegen Cristiano zu spielen“, versicherte Lamine Yamal um im selben Atemzug klarzustellen, dass er mit Sicherheit nicht vor der portugiesischen Legende in Ehrfurcht erstarren wird. „Wir sind Spanien, wir haben vor niemandem Angst.“

Dieser Optimismus ist mehr als berechtigt: Seit 35 Länderspielen ist der amtierende Europameister ungeschlagen und präsentierte sich – trotz des 0:0 gegen Kap Verde – bei dieser WM stärker als Portugal. Der portugiesische Teamchef Roberto Martinez ist derweil überzeugt, dass Ronaldo in diesem brisanten Duell den Unterschied machen kann. „Wir reden hier vom größten Spieler der Geschichte.“ Der KURIER stellt die beiden Superstars im Vergleich vor.

Leben, Karriere, Familie Ronaldo, der Weltenbummler: Cristiano Ronaldo (geboren am 5.2.1985 in Funchal) gab sein Profidebüt 2002 für Sporting Lissabon und wechselte mit 18 Jahren zu Manchester United. Danach stand der Offensivmann noch für den spanischen (Real Madrid) und den italienischen Rekordmeister (Juventus Turin) unter Vertrag. Seit 2023 spielt er für den saudischen Verein al-Nassr FC. Ronaldo ist Vater von sechs Kindern. Yamal, der Katalane: Lamine Yamal (geboren am 13.7. 2007 in Esplugues de Llobregat) hat einen Vater aus Marokko und eine Mutter aus Äquatorialguinea und durchlief den ganzen Nachwuchs des FC Barcelona. Für die Katalanen lief der Flügelstürmer im Alter von 15 Jahren am 29. April 2023 erstmals in der Primera Division auf. Ein Vereinswechsel scheint bei einer Ausstiegsklausel von 1 Milliarde Euro vorerst ausgeschlossen.

Titel, Tore,Triumphe Ronaldo, der Torgarant: Der Platz reicht nicht annähernd aus, um all die Erfolge des 41-jährigen Portugiesen abzubilden. Cristiano Ronaldo gewann je fünf Mal die Wahl zum Weltfußballer des Jahres und die Champions League (mit Manchester und Real). Er wurde Meister in England, Spanien, Italien und Saudi-Arabien. Im Laufe seiner langen Karriere erzielte der Superstar 970 Treffer. Yamal, der Serienmeister: Mit seinen 18 Jahren hat Yamal schon eine bemerkenswerte Trophäensammlung angehäuft. Drei Mal gewann er mit dem FC Barcelona den Meistertitel, dazu kommen noch Triumphe im Cup und im Supercup. Seine Trefferquote ist beachtlich: 56 Tore in 180 Partien als blutjunger Profi

Marktwert, Verdienst, Social Media Ronaldo, das Phänomen: Laut dem Forbes-Magazin ist Ronaldo mit einem Jahressalär (Lohn & Werbeverträge) von 262 Millionen Euro der Topverdiener im Fußball. Der Portugiese hat auch mit Abstand die meisten Follower auf Instagram (671 Mio.). Ronaldos höchster Marktwert lag 2018 bei 120 Millionen. Yamal, der Fanliebling: Lamine Yamal gehört mit einem Jahressalär von 37,6 Millionen Euro schon zu den Top-Ten-Verdienern im Weltfußball. Die Fangemeinde auf Instagram ist mit 45,1 Millionen Followern noch ausbaufähig. Dafür ist der Spanier im Marktwert-Ranking mit 200 Millionen Euro die Nummer 1. Die jungen Fans stehen auf den Teenager: 2025 wurde in Europa kein Trikot häufiger verkauft als jenes von Yamal (1,32 Mio.).