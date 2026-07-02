Modric vs. Ronaldo: WM-Duell zweier Weltfußballer könnte Ära beenden

Gleichzeitig könnte eine Ära enden. Denn für einen der beiden Superstars wird es wohl das letzte WM-Spiel sein. Kaum vorstellbar, dass Modric und Ronaldo in vier Jahren mit 44 beziehungsweise 45 Jahren noch einmal bei einer WM auflaufen werden.

Sie waren einst Teamkollegen, gewannen gemeinsam viermal die Champions League, wurden beide mit dem „Ballon d’Or“ ausgezeichnet und prägten den Weltfußball über Jahre. Wenn am Freitag (1.00 Uhr/live ServusTV) Portugal auf Kroatien trifft, steht deshalb auch das Duell zwischen Luka Modric (40) und Cristiano Ronaldo (41) im Mittelpunkt.

Während Modric im kroatischen Mittelfeld nach wie vor eine tragende Rolle einnimmt, scheint Ronaldo für Portugal eher zur Belastung als zur Hilfe zu werden. Der 41-Jährige sah sich aufgrund seiner Leistungen heftiger Kritik ausgesetzt. Gegen die DR Kongo und Kolumbien war vom Superstar wenig zu sehen. Immerhin gelang ihm gegen Usbekistan ein Doppelpack. Mit den beiden Treffern schrieb Ronaldo zudem Geschichte und wurde zum ersten Spieler, der bei sechs Weltmeisterschaften traf.

Unzufriedenheit bei Fans

Doch nicht nur Ronaldo steht in der Kritik. Die Leistungen der gesamten portugiesischen Mannschaft sorgen bei Fans und Medien für Unzufriedenheit. Damit sind die Iberer allerdings nicht allein – zumindest was die Form betrifft. Nach den Plätzen zwei und drei bei den vergangenen Weltmeisterschaften sind auch die Kroaten noch auf der Suche nach ihrer Bestform. Ausgerechnet gegen Portugal soll diese nun wiedergefunden werden. Patrick Resch