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Portugal gegen DR Kongo live: So steht es beim WM-Spiel
In der Gruppe K der Fußball-WM 2026 treffen um 19 Uhr (live ServusTV) Portugal und DR Kongo aufeinander.
Es ist wohl die letzte WM-Endrunde für Superstar Cristiano Ronaldo. Bei der Fußball-WM 2026 will der Stürmer mit Portugal noch einmal Großes erreichen. Zum Auftakt der Gruppe K trifft man auf die Demokratische Republik (DR) Kongo.
Anpfiff ist um 19 Uhr (live ServusTV).
Austragungsort ist das Houston Stadium (USA).
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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