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Fußball-WM 2026

Portugal gegen DR Kongo live: So steht es beim WM-Spiel

In der Gruppe K der Fußball-WM 2026 treffen um 19 Uhr (live ServusTV) Portugal und DR Kongo aufeinander.
17.06.2026, 18:00

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International Friendly - Portugal v Chile

Es ist wohl die letzte WM-Endrunde für Superstar Cristiano Ronaldo. Bei der Fußball-WM 2026 will der Stürmer mit Portugal noch einmal Großes erreichen. Zum Auftakt der Gruppe K trifft man auf die Demokratische Republik (DR) Kongo.

Anpfiff ist um 19 Uhr (live ServusTV).

Gegner und Spielorte: Was Österreich in Amerika erwartet

Austragungsort ist das Houston Stadium (USA).

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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Fußball-WM Portugal
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