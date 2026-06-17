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Fußball-WM 2026

Argentinien gegen Algerien live: So steht es beim WM-Spiel

In der Gruppe J der Fußball-WM 2026 treffen um 3 Uhr (live ORF) Argentinien und Algerien aufeinander.
17.06.2026, 02:30

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Die ÖFB-Gruppe J bei der Fußball-WM 2026 wird vom amtierenden Weltmeister Argentinien eröffnet. Die Südamerikaner rund um Top-Star Lionel Messi treffen auf Algerien.

Anpfiff ist um 3 Uhr (live ORF).

Gegner und Spielorte: Was Österreich in Amerika erwartet

Austragungsort ist das Kansas City Stadium (USA).

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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