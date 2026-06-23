Portugal gegen Usbekistan live: So steht es beim WM-Spiel

WM-Mitfavorit Portugal steht nach dem enttäuschenden 1:1 gegen die DR Kongo schwer unter Druck. Sportlich haben die Portugiesen den Gruppensieg bei der Fußball-WM 2026 immer noch in der eigenen Hand. Aber die Zweifel an Superstar Cristiano Ronaldo, die Spekulationen um die Zukunft von Trainer Roberto Martinez, die schwache Leistung im ersten Spiel: All das sorgt für viel Unruhe vor dem Spiel gegen Usbekistan (19 Uhr/ live ServusTV).

Der Auftakt von Usbekistan gegen Kolumbien war trotz der Niederlage solide. Neben dem ersten WM-Tor verzeichnete das Team von Trainer Fabio Cannavaro auch noch einen Lattentreffer. Insgeheim liebäugelt man bei der ersten WM mit dem dritten Platz, sieht dort die DR Kongo als Hauptgegner - und die schaffte gegen Portugal ein 1:1.