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Fußball-WM 2026

Portugal gegen Usbekistan live: So steht es beim WM-Spiel

In der Gruppe K der Fußball-WM 2026 treffen um 19 Uhr (live ServusTV) Portugal und Usbekistan aufeinander.
23.06.2026, 18:00

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WM-Mitfavorit Portugal steht nach dem enttäuschenden 1:1 gegen die DR Kongo schwer unter Druck. Sportlich haben die Portugiesen den Gruppensieg bei der Fußball-WM 2026 immer noch in der eigenen Hand. Aber die Zweifel an Superstar Cristiano Ronaldo, die Spekulationen um die Zukunft von Trainer Roberto Martinez, die schwache Leistung im ersten Spiel: All das sorgt für viel Unruhe vor dem Spiel gegen Usbekistan (19 Uhr/ live ServusTV).

Der Auftakt von Usbekistan gegen Kolumbien war trotz der Niederlage solide. Neben dem ersten WM-Tor verzeichnete das Team von Trainer Fabio Cannavaro auch noch einen Lattentreffer. Insgeheim liebäugelt man bei der ersten WM mit dem dritten Platz, sieht dort die DR Kongo als Hauptgegner - und die schaffte gegen Portugal ein 1:1.

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