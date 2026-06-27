Kolumbien gegen Portugal live: So steht es beim WM-Spiel

Was für ein Spiel für Luis Diaz: Der Star des FC Bayern München spielte drei Jahre in Portugal für den FC Porto und stand damals gemeinsam mit Portugals Nationalspielern Vitinha, Diogo Costa und Francisco Conceicao in einem Team. Vor diesem Wiedersehen in Miami ist Kolumbien im Vorteil: Ihnen reicht ein Unentschieden zum Weiterkommen bei der Fußball-WM 2026 .

Die große Unruhe bei Portugal hat sich durch das klare 5:0 gegen Usbekistan erst einmal gelegt. Cristiano Ronaldo trifft wieder. Die Kritik an seiner Verfassung ist zumindest in den Hintergrund geraten. Wie belastbar das alles ist, wird sich in Miami zeigen: Kolumbien (1.30 Uhr/live ServusTV) ist der bislang mit Abstand schwerste Gegner bei dieser WM. Und die Portugiesen müssen gewinnen, wenn sie Gruppensieger werden wollen.

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