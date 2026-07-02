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Fußball-WM 2026

Portugal gegen Kroatien live: So steht es beim WM-Spiel

Sowohl Portugal als auch Kroatien sind bei der WM 2026 noch auf der Suche nach ihrer Topform. Im Sechzehntelfinale (1 Uhr/live ServusTV) treffen die beiden nun aufeinander.
03.07.2026, 00:00

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Bei Portugal gibt es eine große Diskrepanz zwischen eigener und öffentlicher Wahrnehmung. Fans und Medien kritisieren die schwachen Leistungen in der Vorrunde. Spieler und Trainer sagen nach dem glücklichen 0:0 gegen Kolumbien: Das war ein Härtetest. Wir sind auf Kurs. Die Bilanz bei EM- und Nations-League-Spielen gegen Kroatien (1 Uhr/live ServusTV) spricht klar für Portugal: fünf Siege in sechs Spielen.

Modric vs. Ronaldo: WM-Duell zweier Weltfußballer könnte Ära beenden

Nach den Plätzen zwei und drei bei den vergangenen Weltmeisterschaften sucht Kroatien bei diesem Turnier noch ihre Form. Beim 2:1 gegen Ghana dürfte Trainer Zlatko Dalic aber wenigstens seine Bestformation gefunden haben.

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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