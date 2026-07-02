Portugal gegen Kroatien live: So steht es beim WM-Spiel

Bei Portugal gibt es eine große Diskrepanz zwischen eigener und öffentlicher Wahrnehmung. Fans und Medien kritisieren die schwachen Leistungen in der Vorrunde. Spieler und Trainer sagen nach dem glücklichen 0:0 gegen Kolumbien : Das war ein Härtetest. Wir sind auf Kurs. Die Bilanz bei EM- und Nations-League-Spielen gegen Kroatien (1 Uhr/live ServusTV) spricht klar für Portugal: fünf Siege in sechs Spielen.

Nach den Plätzen zwei und drei bei den vergangenen Weltmeisterschaften sucht Kroatien bei diesem Turnier noch ihre Form. Beim 2:1 gegen Ghana dürfte Trainer Zlatko Dalic aber wenigstens seine Bestformation gefunden haben.

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