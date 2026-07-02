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Portugal gegen Kroatien live: So steht es beim WM-Spiel
Sowohl Portugal als auch Kroatien sind bei der WM 2026 noch auf der Suche nach ihrer Topform. Im Sechzehntelfinale (1 Uhr/live ServusTV) treffen die beiden nun aufeinander.
Bei Portugal gibt es eine große Diskrepanz zwischen eigener und öffentlicher Wahrnehmung. Fans und Medien kritisieren die schwachen Leistungen in der Vorrunde. Spieler und Trainer sagen nach dem glücklichen 0:0 gegen Kolumbien: Das war ein Härtetest. Wir sind auf Kurs. Die Bilanz bei EM- und Nations-League-Spielen gegen Kroatien (1 Uhr/live ServusTV) spricht klar für Portugal: fünf Siege in sechs Spielen.
Nach den Plätzen zwei und drei bei den vergangenen Weltmeisterschaften sucht Kroatien bei diesem Turnier noch ihre Form. Beim 2:1 gegen Ghana dürfte Trainer Zlatko Dalic aber wenigstens seine Bestformation gefunden haben.
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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