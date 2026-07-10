Die Fußball-WM 2026 brachte schwindelerregende Bewegung in das Trainerkarussell. Zumindest vierzehn Teamchefs sind bereits Geschichte oder werden es nach dem Turnier sein. Manche haben sich das redlich verdient, bei manchen ist der Abgang längst geplant gewesen. In dieser Woche kam mit dem Kroaten Zlatko Dalic die Nummer 14 dazu. Eine rein subjektive Wertung der WM-Reife im Zurücktreten.

Frankreich Nach vierzehn Jahren wird Didier Deschamps übergeben, wahrscheinlich an Zinedine Zidane. Nach den Leistungen war das Ziel klar: Der zweite WM-Titel nach 2018.



WM-reifer Abgang: 5/5

Schottland Unter Steve Clarke qualifizierte sich Schottland erstmals nach 28 Jahren. Doch die Fans waren die einzigen mit WM-Reife. Seinen Spielern dankte der 62-Jährige: „Es war mir eine große Ehre, ihr Trainer zu sein.“



WM-reifer Abgang: 5/5v

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Ecuador Mit Sebastián Beccacece gelang das überraschende 2:1 gegen Deutschland. Von 24 Partien hat der 45-Jährige nur drei verloren. Das 0:2 gegen Mexiko im Sechzehntelfinale war sein Ende. „Ich muss mich von einer wunderbaren Familie verabschieden“, sagte er.



WM-reifer Abgang: 5/5

Ghana Carlos Queiroz hatte die Afrikaner im Juni übernommen. Im Sechzehntelfinale war gegen Kolumbien Schluss. Der 73-Jährige trat zurück, nachdem er auf das Team weniger Einfluss hatte als bei seinen zwei WM-Titeln mit Portugals U20.



WM-reifer Abgang: 4,5/5

Uruguay Marcelo Bielsa kündigte schon vor der WM an, dass er als Trainer aufhören werde. Nach einer sieglosen Vorrunde verabschiedete er sich mit einer 100-minütigen Pressekonferenz.



WM-reifer Abgang: 4/5

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Kroatien Zlatko Dalic führte Kroatien 2018 ins WM-Finale. Nach dem Sechzehntelfinal-Aus gegen Portugal verlautbarte der 59-Jährige sein Ende als Teamchef.



WM-reifer Abgang: 4/5

Portugal Für den Geheimtipp war das Achtelfinal-Aus gegen Spanien enttäuschend. Roberto Martinez bestätigte danach, dass sein Vertrag zu Ende gegangen ist. Medien berichten, dass Jorge Jesus Nachfolger werden könnte. Der Coach hat mit Ronaldo bei Al-Nassr die Saudi League gewonnen. Ein Indiz für die Fortsetzung der Teamkarriere des Stürmerstars?



WM-reifer Abgang: 4/5

Niederlande Für Ronald Koeman war das verlorene Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Marokko der letzte Einsatz. Am Tag danach richtete er aus: „Wir alle haben von einer WM geträumt, bei der wir Geschichte schreiben würden. Das ist nicht gelungen. Niemand ist darüber enttäuschter als ich.“



WM-reifer Abgang: 3,5/5

Mexiko Dass Javier Aguirre sein Amt nach der WM an Rafael Márquez übergeben werde, war schon vorher klar. Die Mexikaner überzeugten sportlich, schieden nur knapp mit 2:3 gegen England aus.



WM-reifer Abgang: 3,5/5

Jordanien Der Marokkaner Jamal Sellami bleibe „ein geliebter Sohn“, wie Jordaniens Verbandspräsident Prinz Ali bin Al Hussein bei der Trennung nach der punktelosen Vorrunde in der Österreich-Gruppe verkündete.



WM-reifer Abgang: 3/5

Südkorea Hong Myung-bo folgte 2024 als Nationaltrainer auf Jürgen Klinsmann. Der Auftritt bei der WM 2026 war nur enttäuschend. Weil Hong Myung-bo den Job laut Medien nur aufgrund von guten Beziehungen bekommen haben soll, trat nach ihm auch Verbandspräsident Chung Mong-gyu zurück.



WM-reifer Abgang: 0,5/5

Deutschland Julian Nagelsmann sah nach dem peinlichen Aus gegen Paraguay im Sechzehntelfinale keinen Rücktrittsgrund, schließlich war er mit sieben Millionen Euro bestbezahlter Teamchef. Vier Tage nach dem Aus erfüllte Nagelsmann den Wunsch der DFB-Spitze. Mit seinem designierten Nachfolger Jürgen Klopp wird noch verhandelt.



WM-reifer Abgang: 0,5/5

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Tunesien Nach dem 1:5 gegen Schweden musste Coach Sabri Lamouchi gehen. Sein Nachfolger Hervé Renard lief nach dem 0:4 gegen Japan und dem 1:3 gegen die Niederlande davon.



WM-reifer Abgang: 0/5