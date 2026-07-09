Wer wird Weltmeister? Die acht Viertelfinalisten im Check

Die längste WM der Geschichte ist im Viertelfinale angekommen. 40 Nationen sind heimgereist, acht sind noch da. Und so vielfältig sich dieses Turnier auch inszeniert hat, die Endphase liest sich vertraut: sechs Europäer, ein südamerikanisches, ein afrikanisches Team. Wer hat die besten Chancen auf den Titel?

Frankreich Zwei WM-Finalspiele in Folge, und wenig spricht gegen ein drittes. Der wertvollste Kader, die meisten Tore, dazu Kylian Mbappé in Höchstform, der bei diesem Turnier auch noch zu Frankreichs Rekordtorschützen avancierte. Und sollte er einmal nicht treffen, tut es eben Ousmane Dembélé, der nach seinem Ballon-d'Or-Jahr genau dort weitermacht, wo er aufgehört hat. Frankreich ist unbestritten das kompletteste Team. Im Viertelfinale wartet nun Marokko. Man kennt sich. Titelchancen: 5/5

Marokko 2022 war kein Zufall, das ist jetzt amtlich: Als erstes afrikanisches Team steht Marokko zweimal hintereinander im WM-Viertelfinale. Was vor vier Jahren als Märchen erzählt wurde, ist mittlerweile schlicht der Normalzustand einer hervorragend organisierten Mannschaft. Jetzt kommt Frankreich, wie im Halbfinale 2022. Damals verlor man mit Anstand. Diesmal will man mehr. Titelchancen: 2/5

Spanien Der Europameister hat im ganzen Turnier noch kein Gegentor kassiert. Kein einziges. Spanien spielt nicht spektakulär, Spanien spielt unausweichlich. Zuletzt bekam das Portugal zu spüren, das durch ein spätes Tor von Mikel Merino nicht nur aus dem Turnier flog, sondern auch Superstar Cristiano Ronaldo in die WM-Pension verabschieden musste. Den Belgiern soll im Viertelfinale Ähnliches widerfahren. Titelchancen: 4,5/5

Belgien Totgesagte leben länger. Nach zäher Gruppenphase – interne Reibereien inklusive – zerlegte Belgien Gastgeber USA mit 4:1. Doppeltorschütze Charles De Ketelaere avancierte dabei zum neuen Gesicht des Umbruchs.

Die vielgerühmte goldene Generation ist mittlerweile großteils Geschichte, die neue hat erstmals geliefert. Ob es jetzt auch für den Europameister reicht, ist eine andere Frage. Titelchancen: 1,5/5

Norwegen Erling Haaland erledigte Brasilien praktisch im Alleingang, es war sein 14. Länderspiel in Serie mit Treffer. Norwegen steht damit im ersten WM-Viertelfinale seiner Geschichte, und die Frage, die sich halb Europa seit Jahren stellt, stellt sich jetzt England ganz konkret: Wer soll diesen Mann aufhalten? Titelchancen: 2,5/5

England Drittes WM-Viertelfinale in Folge, zwei EM-Finale in Serie, ganz oben zuletzt 1966. Die Engländer sind Weltmeister im Fast-Weltmeister-Werden, und „It's coming home“ das älteste unerfüllte Versprechen des Weltfußballs. Dass es diesmal anders ausgehen könnte, liegt vor allem an Harry Kane, der die Mannschaft durchs Turnier trägt: sechs Turniertore sprechen eine deutliche Sprache. Titelchancen: 4/5

Argentinien Der Titelverteidiger lebt, aber er lebt gefährlich. Gegen Ägypten lag man 0:2 zurück, dann kamen drei späte Tore und eines der größten Comebacks der WM-Geschichte. Fragt sich nur, wie oft man dem Fußballgott noch auf den Zeiger gehen darf. Andererseits hat man den Fußballgott ja in den eigenen Reihen: Lionel Messi, 39, führt die Torschützenliste an und ist mittlerweile alleiniger WM-Rekordtorschütze. Titelchancen: 4/5