England gegen DR Kongo live: So steht es beim WM-Spiel

England geht als klarer Favorit in das Duell. Alles andere als ein Weiterkommen bei der Fußball-WM 2026 wäre eine Blamage für das Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel.

Die DR Kongo hat sich als bester Gruppendritter erstmals für die K.-o.-Runde qualifiziert - und lebt entsprechend einen Traum. In der Gruppenphase war die Demokratische Republik Kongo unter anderem gegen das favorisierte Portugal ein extrem unbequemer Gegner mit stabiler Defensive. Ähnlich könnte das Spielsystem gegen England (18 Uhr/live ORF) aussehen.

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