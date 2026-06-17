Seit 60 Jahren kein Titel: England will zurück auf den WM-Thron

60 lange Jahre warten die fußballverrückten Engländer bereits auf einen Weltmeistertitel. Am Mittwoch um 22 Uhr (live Servus TV) startet die Mannschaft gegen Kroatien ihren nächsten Anlauf. Dabei geht es nicht nur um einen gelungenen Auftakt, sondern auch um Revanche: Bei der WM 2018 scheiterte England im Halbfinale am späteren Vizeweltmeister vom Balkan. England: WM-Traum soll Realität werden In diesem Sommer soll der Traum endlich Realität werden und die Trophäe nach 21.904 Tagen wieder nach Hause geholt werden – zumindest erwarten das die Fans. England wird traditionell zum Favoritenkreis gezählt, doch Teamchef Thomas Tuchel will davon nichts wissen: „Wir sind nicht die Topfavoriten. Das können wir auch gar nicht sein, denn wir haben den Titel schon seit so, so vielen Jahren nicht mehr gewonnen.“ Träumen sei trotzdem erlaubt. „Ich glaube daran. Wir glauben daran“, so der 52-Jährige.

Für den Deutschen ist der Job als englischer Nationaltrainer alles andere als einfach. Die Erwartungen an den milliardenschweren Kader sind riesig. Am Ende zählt für viele nur der Titel. Und selbst eine makellose WM-Qualifikation mit acht Siegen und einer Tordifferenz von 22:0 konnte die kritischen Stimmen in den englischen Medien nicht verstummen lassen.

Kritik an Tuchel Besonders bei der Kaderbekanntgabe wurde diskutiert: Tuchel verzichtete etwa auf die Stars Cole Palmer und Phil Foden, auch Trent Alexander-Arnold sucht man im 26-Mann-Aufgebot vergeblich. Der Grund: Formschwäche und fehlende Anpassung an das System. Die Entscheidung sorgte auf der Insel für hitzige Debatten – trotz der weiterhin enormen Qualität im Kader.

Inmitten der anhaltenden Kritik an Tuchel verlängerte der englische Verband seinen Vertrag bis 2028. Ob er tatsächlich auch bei der Heim-EM in zwei Jahren an der Seitenlinie stehen wird, ist jedoch offen. Seine Zukunft hängt maßgeblich vom Abschneiden bei der WM ab. Ein frühes Aus könnte das Ende seiner Amtszeit bedeuten.

Abhängigkeit von Kane Wie weit England kommt, hängt auch stark von Harry Kane ab. Der Torjäger des FC Bayern München ist der Schlüsselspieler im englischen Team. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Mit Kane holte England seit der WM 2022 in 34 Spielen 26 Siege, dazu fünf Unentschieden und drei Niederlagen. Ohne ihn fallen die Werte deutlich ab, gelangen nur zwei Siege in sieben Partien. Auch offensiv macht sich sein Fehlen bemerkbar. Mit Kane erzielt England im Schnitt 2,3 Tore pro Spiel, ohne ihn lediglich 1,1.

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