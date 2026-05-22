Tuchels England-Kader mit fehlenden Stars und pikantem Detail

Englands Fußball-Nationaltrainer Thomas Tuchel hat mit seiner Nominierung des WM-Kaders für einige Überraschungen gesorgt. Bayern-Star Harry Kane bleibt zwar wie erwartet Kapitän, der deutsche Coach verzichtet in seinem Aufgebot für das Turnier in Nordamerika aber u.a. auf die Offensivstars Phil Foden von Manchester City und Cole Palmer von Chelsea. Auch Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) oder Harry Maguire (Manchester United) gehören nicht zum 26-köpfigen Aufgebot.

Der Kader wurde in einem Videoclip mit Musik von den Beatles ("Come Together") verkündet und sorgt auf der Insel bereits für Diskussionen. Unerwartet kommt auch Tuchels Nominierung des ehemaligen Brentford-Stürmers Ivan Toney, seit zwei Jahren in Saudi-Arabien bei Al-Ahli. Djed Spence vom abstiegsbedrohten Tottenham Hotspur gilt als weitere Kader-Überraschung. Foden, Palmer und Alexander-Arnold gehörten bei der EM 2024 zum England-Kader des damaligen Trainers Gareth Southgate.