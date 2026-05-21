Rangnick vs. Nagelsmann: Wer der bessere Teamchef ist

Vergessen Sie Taktiktafeln und komplexe Wunschgebilde. Das größte Problem eines Teamchefs ist die Zeit. Wenn Spieler mit völlig unterschiedlicher Vorbelastung und drei verschiedenen Klub-Systemen im Kopf anreisen, hilft kein schöner Plan auf dem Papier. Dann zählt bei drei Tagen Vorbereitung auf ein Länderspiel nur eines: brutale Klarheit. Julian Nagelsmann ist ein Taktik-Besessener. Er will den Gegner durch seine Überlegungen beherrschen. Sein Spiel basiert auf geduldigem Ballbesitz, Spielkontrolle, ständigen Positionswechseln und Rotationen. Im Vereinsalltag ist das genial. Im Nationalteam kann genau das zum Problem werden.

Erinnern wir uns an die Bundesliga-Duelle zwischen Nagelsmanns Hoffenheim und Domenico Tedescos Schalke: Das war taktisches Schach, bei dem ein Trainer permanent auf den anderen reagierte und das System bis zu fünfmal pro Spiel gewechselt wurde. Damals kritisierte Hoffenheims Andrej Kramaric genervt: „Wir wechseln zu oft das System. Wir sind keine Roboter.“ Wenn Profis schon im Vereinsalltag überfordert sind, kann das in einer kurzen Länderspielpause nicht funktionieren. Nagelsmann muss beim DFB seine eigenen Ideen aufweichen und verliert genau die Dinge, die ihn stark machen.

Klarheit statt Flexibilität Im Gegensatz dazu geht es bei Ralf Rangnick um Klarheit und Effektivität. Seine Idee basiert auf konsequentem Vertikalspiel: Österreich war das Team in der WM-Qualifikation, welches am öftesten in die Zehnerräume gespielt hat – also genau zwischen die Abwehr- und Mittelfeldkette des Gegners. Man will das Zentrum gezielt überladen, um bei Ballverlust durch die Überzahl sofort im Gegenpressing zuzuschlagen. Der große Vorteil: Es ist genau jene Spielweise, die Rangnick selbst nach Österreich gebracht hat. Die meisten Teamspieler sind durch diese Schule gegangen.

Über den Autor Dominik Thalhammer, ehemaliger Frauen-Teamchef und Leiter der ÖFB-Trainerausbildung, analysiert aktuelle Fußballthemen für den KURIER.

Fokus Menschenführung Noch deutlicher wird der Unterschied in der Menschenführung. Nagelsmann schafft unnötige Nebenschauplätze. Zuletzt eierte er bei der Torwartfrage herum. Andererseits versucht er, krampfhaft Ordnung zu stiften: Inspiriert vom American Football und dem deutschen Basketballteam, verteilt er in „Rollengesprächen“ starre Aufgaben wie „Stammspieler“, „Herausforderer“ oder „Turnier-Joker“. Das killt das Leistungsprinzip und sorgt für Frust. Wer im Verein alles kurz und klein schießt, sitzt im Team aufgrund seiner zugeteilten Rolle auf der Bank. Die Geschichte um Deniz Undav hat das gezeigt: Nachdem der Stürmer ein Spiel entschied, sprach Nagelsmann ihm öffentlich die Fitness ab, nur um seine zuvor festgelegte Joker-Rolle zu rechtfertigen. Ein Satz, für den er sich danach am Telefon entschuldigen musste.