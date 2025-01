Verlängerung bis 2028: Nagelsmann will mit Deutschland "Titel gewinnen"

Julian Nagelsmann bleibt über die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hinaus Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Der DFB hat den Vertrag mit dem 37-Jährigen vorzeitig um zwei Jahre bis 2028 verlängert, teilte der Verband am Freitag mit. "Wir wollen zusammen Titel gewinnen", gab der Teamchef, der im Rahmen des Festaktes zu 125 Jahren DFB in Leipzig sein neues Arbeitspapier unterzeichnete, die Marschrichtung vor.

"Ich hätte mir im September 2023, als ich zum DFB gekommen bin, nicht vorstellen können, über die Heim-EM hinaus Bundestrainer zu sein", sagte Nagelsmann in der DFB-Mitteilung. "Unser großes Ziel war ein erfolgreiches Turnier. Ich habe mir damals aber auch nicht vorstellen können, was die Nationalmannschaft den Menschen in Deutschland bedeutet. Wie viele Herzen sie erreicht und bewegt. Dieses großartige Feedback, das wir alle, nicht nur ich, jeden Tag bekommen, zeigt uns, dass unser gemeinsamer Weg richtig ist."