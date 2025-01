Raux-Yao: "Rapid war die beste Entscheidung meiner Karriere"

Ja, über mein Leben haben wir auf Französisch gesprochen, über fußballerische Details Englisch – das machen wir jetzt auch noch so. Mittlerweile verstehe ich etwas Deutsch. Aber nicht so gut wie mein Freund Mama Sangare, mit dem ich viel Zeit verbringe.

Wo wollen Sie noch hin?

Ich sehe noch kein Limit in meiner Karriere. Ich will Champions League spielen, am liebsten mit Rapid, weil ich so glücklich hier bin. Meine liebste Liga ist die Premier League, aber alle Top-5-Ligen reizen mich.

Wobei wollen Sie sich noch verbessern?

Ich will mehr Tore erzielen. Und ich muss Erfahrungen sammeln. Innenverteidiger sind erst mit 29 oder 30 Jahren top. Der Allerbeste ist für mich Van Dijk, auch Saliba von Arsenal ist großartig. Ich schaue viele Spiele, aber nicht als Fan, sondern nur auf die Details, die Top-Innenverteidiger machen.