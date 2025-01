Warum Rapid die Verletzung von Romeo Amane in Kauf genommen hat

In den kommenden Tagen geht es dem Trainerteam vor allem um das Spiel gegen den Ball – also Gegenpressing, Balleroberungen und kompaktes Verteidigen.

Klauß sieht Türkei kritisch

Klauß ist von den Bedingungen in Benidorm begeistert – und froh, dass sich der Verein nach sechs Jahren in der Türkei für eine Luftveränderung entschieden hat: „Das ist nur meine persönliche Meinung. Aber so wie es in der Türkei aktuell politisch läuft und mit Menschen umgegangen wird, möchte ich nicht unbedingt noch freiwillig dort Geld hintragen.“