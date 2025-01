Keine Beförderung bei Rapid? Ein Talent am Scheideweg

Während Sportdirektor Markus Katzer bereits Transfer um Transfer abwickelt, geht auch der Urlaub für die Spieler zu Ende.

Ryan Mmaee hat einen so vorab vereinbarten Frühstart hingelegt, die restlichen Kicker treffen sich am Wochenende zu den Leistungstests. Am Montagnachmittag folgt das Debüt 2025 auf dem Rasen - mit einem öffentlichen Training im Prater im Trainingszentrum.