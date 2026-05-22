Der Österreichische Fußball-Bund hat die Heimspielorte für die UEFA Nations League 2026/27 festgelegt. Während sich das Nationalteam aktuell auf die Qualifikation für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 konzentriert, laufen beim Verband bereits die Planungen für den kommenden Länderspielherbst. Zum Auftakt der Nations-League-Gruppenphase empfängt Österreich am 24. September 2026 Israel in der Raiffeisen Arena in Linz. Drei Tage später, am 27. September, folgt das Heimspiel gegen Kosovo im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Ankick ist um 18 Uhr.

Das letzte Heimspiel der Gruppenphase bestreitet die ÖFB-Auswahl am 14. November 2026 erneut in Linz. Gegner ist dann Irland, Spielbeginn ist um 20.45 Uhr. Der Ticketverkauf für die beiden September-Partien startet am 3. Juni um 14 Uhr über die Website des Österreichischen Fußball-Bundes. VIP-Karten können direkt beim Verband angefragt werden. Die Auswärtsspiele Zwischen den Heimspielen stehen für Teamchef und Mannschaft Anfang Oktober zwei Auswärtsspiele auf dem Programm: Am 1. Oktober geht es nach Irland, am 4. Oktober nach Kosovo. Den Abschluss der Gruppenphase bildet am 17. November das Auswärtsspiel gegen Israel.