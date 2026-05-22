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Fußball

In Linz beginnt's: ÖFB fixiert Nations-League-Heimspiele

Nach dem Auftakt in Linz gegen Israel trifft Österreich in der Nations League in Wien auf den Kosovo.
22.05.2026, 15:22

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Österreichs Team in Linz

Der Österreichische Fußball-Bund hat die Heimspielorte für die UEFA Nations League 2026/27 festgelegt. Während sich das Nationalteam aktuell auf die Qualifikation für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 konzentriert, laufen beim Verband bereits die Planungen für den kommenden Länderspielherbst.

Zum Auftakt der Nations-League-Gruppenphase empfängt Österreich am 24. September 2026 Israel in der Raiffeisen Arena in Linz. Drei Tage später, am 27. September, folgt das Heimspiel gegen Kosovo im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Ankick ist um 18 Uhr.

Das letzte Heimspiel der Gruppenphase bestreitet die ÖFB-Auswahl am 14. November 2026 erneut in Linz. Gegner ist dann Irland, Spielbeginn ist um 20.45 Uhr.

Der Ticketverkauf für die beiden September-Partien startet am 3. Juni um 14 Uhr über die Website des Österreichischen Fußball-Bundes. VIP-Karten können direkt beim Verband angefragt werden.

Die Auswärtsspiele

Zwischen den Heimspielen stehen für Teamchef und Mannschaft Anfang Oktober zwei Auswärtsspiele auf dem Programm: Am 1. Oktober geht es nach Irland, am 4. Oktober nach Kosovo. Den Abschluss der Gruppenphase bildet am 17. November das Auswärtsspiel gegen Israel.

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Die UEFA Nations League 2026/27 bleibt zudem mit der Qualifikation für die UEFA Euro 2028 in Großbritannien und Irland verknüpft. Gute Ergebnisse könnten einzelnen Teams erneut einen zusätzlichen Weg über Play-offs zur Endrunde eröffnen.

Laut UEFA wird die kommende Ausgabe zugleich die letzte im bisherigen Nations-League-Format sein. Änderungen am Wettbewerbssystem wurden bereits angekündigt.

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