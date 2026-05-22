Da hat wohl jemand in der Adidas-Zentrale in Herzogenaurach die Nationalteams durcheinandergebracht: Auf der österreichischen Website des Sportartikel-Riesen wird ausgerechnet das DFB-WM-Trikot mit einem Text beworben, der eindeutig Österreich meint – obwohl der ÖFB seit Jahrzehnten mit dem Konkurrenten Puma zusammenarbeitet.

Unter der Überschrift zum deutschen Nationalteam heißt es auf der Adidas-Seite wörtlich: „Es heißt nicht ohne Grund, dass Österreich eine der besten Mannschaften der Welt ist. Alleine beim Anblick des Österreich Trikots kommen einem Erinnerungen an große Siege, brillante Tore und spannende Spiele.“

"Eines der berühmtesten Trikots"

Dazu wird den Fans empfohlen, sich „eines der berühmtesten Trikots der Welt“ zu holen – gemeint ist allerdings eigentlich das Deutschland-Trikot. Die Passage findet sich auf der DFB-Kollektion von Adidas Österreich.