Peinliche Panne: Adidas bewirbt DFB-Trikot mit Lobeshymne auf Österreich
Da hat wohl jemand in der Adidas-Zentrale in Herzogenaurach die Nationalteams durcheinandergebracht: Auf der österreichischen Website des Sportartikel-Riesen wird ausgerechnet das DFB-WM-Trikot mit einem Text beworben, der eindeutig Österreich meint – obwohl der ÖFB seit Jahrzehnten mit dem Konkurrenten Puma zusammenarbeitet.
Unter der Überschrift zum deutschen Nationalteam heißt es auf der Adidas-Seite wörtlich: „Es heißt nicht ohne Grund, dass Österreich eine der besten Mannschaften der Welt ist. Alleine beim Anblick des Österreich Trikots kommen einem Erinnerungen an große Siege, brillante Tore und spannende Spiele.“
"Eines der berühmtesten Trikots"
Dazu wird den Fans empfohlen, sich „eines der berühmtesten Trikots der Welt“ zu holen – gemeint ist allerdings eigentlich das Deutschland-Trikot. Die Passage findet sich auf der DFB-Kollektion von Adidas Österreich.
Pikant: Der Österreichische Fußball-Bund läuft seit vielen Jahren in Trikots von Puma auf. Auch die aktuellen WM-2026-Dressen wurden gemeinsam mit Puma präsentiert und vermarktet.
Neue Trikots präsentiert
Während Adidas traditionell den Deutschen Fußball-Bund ausrüstet, setzt der ÖFB seit Jahren auf den fränkischen Rivalen Puma. Erst Ende 2025 präsentierten ÖFB und Puma gemeinsam das neue Heimtrikot. Im März folgte dann das Auswärtstrikot.
Im Netz dürfte die Verwechslung für viele Lacher sorgen. Schließlich ist die Rivalität zwischen Adidas und Puma legendär – und ausgerechnet beim Thema Nationaltrikot einen der wichtigsten Partner des Konkurrenten mit Deutschland zu verwechseln, passiert selbst großen Konzernen nicht alle Tage.
Ob es sich um einen simplen Copy-Paste-Fehler handelt oder versehentlich ein alter Textbaustein übernommen wurde, ist derzeit unklar. Die Passage war am Freitag jedenfalls weiterhin online abrufbar.
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