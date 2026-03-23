Das neue Auswärtstrikot des ÖFB-Teams: Erinnerungen ans Kaffeehaus

Wenn Österreichs Teamfußballer im Sommer bei der Weltmeisterschaft so kreativ sind wie die Designer der neuen Auswärtstrikots, dann kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen.

Die Erklärung für das ungewöhnliche Outfit klingt in der ÖFB-Aussendung wie Poesie:

Das Trikot übersetzt die feinsinnige Kaffeehauskultur des Landes in ein sportliches Design: elegant, detailverliebt und geschaffen für die großen Auftritte, genauso wie für den Alltag.