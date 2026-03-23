Das neue Auswärtstrikot des ÖFB-Teams: Erinnerungen ans Kaffeehaus
Wenn Österreichs Teamfußballer im Sommer bei der Weltmeisterschaft so kreativ sind wie die Designer der neuen Auswärtstrikots, dann kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen.
Die Erklärung für das ungewöhnliche Outfit klingt in der ÖFB-Aussendung wie Poesie:
Das Trikot übersetzt die feinsinnige Kaffeehauskultur des Landes in ein sportliches Design: elegant, detailverliebt und geschaffen für die großen Auftritte, genauso wie für den Alltag.
Marmormuster
Das Trikot sei eine Hommage an Jugendstil‑Linien, Marmormuster und lebendige Farbakzente, heißt es weiter. Geschwungene goldene Linien, inspiriert vom Jugendstil, verleihen dem Jersey Bewegung und künstlerische Leichtigkeit, während ein feines Marmormuster an die klassischen Kaffeehaustische erinnert.
„Es übersetzt die feinsinnige Kaffeehauskultur in ein modernes Performance‑Jersey, das den österreichischen Teams auf fremden Plätzen Präsenz verleiht und zugleich Nähe zu den Fans schafft“, sagt Maria Kiebacher, Director Product Line Management Teamsport Apparel bei PUMA.
„Für den ÖFB steht bei diesem Auswärtstrikot die klare Verbindung von Leistung, Identität und Wiedererkennbarkeit im Vordergrund. Gemeinsam mit PUMA haben wir ein Trikot entwickelt, das unsere Nationalteams optimal unterstützt, unsere Kultur reflektiert, transportiert und zugleich einen eigenständigen österreichischen Zugang sichtbar macht: modern, funktional und nah an unseren Fans”, ergänzt Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.
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