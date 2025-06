ÖFB-Boss Pröll: "Ich bin wie der Mülltrichter des ÖFB"

Am Donnerstagabend besuchte er das Team im Quartier, man hatte dabei einen guten Austausch. Pröll verspricht eine transparente und glasklare Kommunikation. "Das ist ein erstes Signal." Er möchte Ruhe in den Verband bringen, damit der sportliche Erfolg gewährleistet ist. "Ich spüre auch schon eine Art der Konsolidierung."

In der Aufsichtsratssitzung wurden drei Schwerpunkte behandelt.

Eine Studie soll sich dem Wirtschaftsfaktor Fußball widmen, man möchte damit Zahlen und Daten zusammentragen, was den Fußball bewegt. "Dabei geht es um wirtschaftliche Auswirkungen und die Gesundheitsökonomie, wie sie monetär zu bewerten ist." Klar ist Pröll auch, dass der finanzielle Druck künftig nicht geringer wird.

Weiters ist eine Strategie für den Fußball, ausgehend vom ÖFB, notwendig. "Wir brauchen jemanden von außen, der den Prozess strukturiert. Die Frage ist, wo wir mit dem Fußball in den nächsten 20 Jahren hin wollen." Ist es Zeit alte Zöpfe abzuschneiden? Über den Sommer wird man die externe Begleitung ausschreiben.

Der dritte Punkt betraf den ÖFB Campus in Wien-Aspern, der am 22. Juli an den ÖFB übergeben und der mit einem Soft-Opening im Herbst eröffnet wird. "Ich will, dass der Campus funktioniert bezüglich einer ökonomischen Ausrichtung, dass er ein Meilenstein für den ÖFB wird." Man dürfe nicht davon ausgehen, dass der Campus positiv bilanziert, "aber die Befürchtung, dass er zu einem Millionengrab wird, hat sich nicht bewahrheitet".