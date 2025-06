15 neue Betreuer: Wie Rangnick beim ÖFB-Team umkrempelte

Bereits seit Samstag und noch bis Donnerstag bereitet sich Österreichs Team auf den WM-Qualifikationsstart gegen Rumänien in Seefeld in Tirol vor. Am Fuße der nordischen Skisportanlage liegt ein perfekter Rasenplatz, der zuletzt wochenlang für das Team von Ralf Rangnick geschont und nicht betreten werden wurde.

Bei jeder Trainingseinheit werden Marko Arnautovic und Kollegen aus der Vogelperspektive gefilmt. Eine Drohne, gesteuert von Daniel Ackermann, zeichnet die Einheiten der Österreicher auf. Daniel Ackermann ist das neueste Gesicht im Betreuerstab von Ralf Rangnick und Betreuer Nummer 28 – neben 27 Spielern, die aktuell am Tiroler Hochplateau üben.